وزير الأشغال يبحث مع السفير التركي التخطيط العمراني ومشاريع سكن ذوي الدخل المحدود

086A2011 وزير الأشغال يبحث مع السفير التركي التخطيط العمراني ومشاريع سكن ذوي الدخل المحدود

دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع السفير التركي في دمشق نوح يلماز بحضور وفد فني من وزارة الخارجية والمغتربين السورية، آفاق الشراكة والتعاون في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني والأشغال العامة، وسبل تطوير العمل المشترك بين الجانبين.

086A2011 1 وزير الأشغال يبحث مع السفير التركي التخطيط العمراني ومشاريع سكن ذوي الدخل المحدود

وأكد الوزير عبد الرزاق خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة، عمق العلاقات السورية–التركية، وأهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في التنمية العمرانية، ولا سيما التجربة التركية في تخطيط المدن وإنشاء المجمعات السكنية، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتطوير مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاعي الإسكان والأشغال العامة.

وشدد الوزير عبد الرزاق، على أن قطاعي الأشغال العامة والإسكان يشكلان ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار وتوفير التسهيلات والضمانات اللازمة للمستثمرين الراغبين بالعمل في سوريا.

من جانبه، أعرب السفير يلماز عن اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الفني والتقني، مقترحاً تنظيم برامج تدريبية للكوادر السورية في المجالات التقنية والإدارية والتنظيمية، مؤكداً استعداد السفارة لتقديم الدعم والمشورة، بما يسهم في تطوير العمل المشترك.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارة لفريق فني تركي إلى سوريا، لإجراء دراسة أولية والاطلاع على واقع قطاعي الأشغال العامة والإسكان، تمهيداً لترتيب زيارة لوفد من الوزارة إلى تركيا لعقد لقاءات مع الجهات النظيرة والشركات الاستثمارية المهتمة بمجالات التطوير العمراني والبنى التحتية.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا وتركيا في المجالات الخدمية والتنموية، وبما يدعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع العمراني في البلاد.

086A2008 وزير الأشغال يبحث مع السفير التركي التخطيط العمراني ومشاريع سكن ذوي الدخل المحدود
086A2033 وزير الأشغال يبحث مع السفير التركي التخطيط العمراني ومشاريع سكن ذوي الدخل المحدود
086A2041 وزير الأشغال يبحث مع السفير التركي التخطيط العمراني ومشاريع سكن ذوي الدخل المحدود
086A2076 وزير الأشغال يبحث مع السفير التركي التخطيط العمراني ومشاريع سكن ذوي الدخل المحدود
086A2088 وزير الأشغال يبحث مع السفير التركي التخطيط العمراني ومشاريع سكن ذوي الدخل المحدود
086A2092 وزير الأشغال يبحث مع السفير التركي التخطيط العمراني ومشاريع سكن ذوي الدخل المحدود
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