الداخلية توقف المحقق المتورط بصفع غميرة وتؤكد محاسبته أمام القضاء المختص

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية توقيف المحقق (أ.ج) وإحالته إلى القضاء المختص، استناداً إلى نتائج التحقيق في ملابسات وفاة المواطن محمد غميرة، التي خلصت إلى أن الوفاة نجمت عن صفعة وجّهها إليه المحقق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: إن هذا الإجراء يأتي نتيجة مخالفته الصريحة للتعليمات الوزارية الناظمة ومدونة السلوك، اللتين تحظران بشكل قاطع أي شكل من أشكال التعامل المهين أو المسيء للموقوفين.

وأكدت الوزارة أن القانون يُطبّق على جميع منتسبيها دون استثناء، مشددةً على أنها لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تجاوزه للصلاحيات، أو إساءة استخدام سلطته، وإحالته إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.

وكانت اللجنة المكلّفة من وزير الداخلية بالتحقيق في ملابسات وفاة ‏غميرة كشفت أن التحقيقات أثبتت قيام أحد المحققين بصفعه على ‌‏منطقة الرقبة، مؤكدةً ‏إحالته إلى النيابة العامة في اللاذقية، ‏وتكليف ‏إدارة القضايا ‌‏والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق ‏المسلكي ‏مع اثنين آخرين.‏