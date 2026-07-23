وفاة شخص وإصابة 31 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏خلال الـ24 ساعة الماضية

دمشق-سانا
توفي شخص وأصيب 31 آخرون جراء 170 حريقاً وحادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المناطق.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس بأن فرقه استجابت لـ 19 حادث سير أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 31 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وتمت إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
ودعا الدفاع المدني السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 151 حريقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد أماكنها، واقتصرت أضرارها على الماديات دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين.
وأكد الدفاع المدني ضرورة التزام الأهالي بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي أمس الأول 19 شخصاً، جراء 14 حادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.