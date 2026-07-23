وفاة شخص وإصابة 31 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏خلال الـ24 ساعة الماضية

دفاع مدني.jpg12 وفاة شخص وإصابة 31 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏خلال الـ24 ساعة الماضية


دمشق-سانا‏
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توفي شخص وأصيب 31 آخرون جراء 170 حريقاً وحادث سير خلال ‏الـ24 ساعة الماضية استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المناطق.‏
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وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس بأن فرقه استجابت ‏لـ 19 حادث سير أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 31 آخرين، تم تقديم ‏الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وتمت إزالة آثار ‏الحوادث وتأمين أماكنها.‏
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ودعا الدفاع المدني السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة ‏الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة ‏التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏
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كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 151 حريقاً في المنازل والمحال التجارية ‏والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد ‏أماكنها، واقتصرت أضرارها على الماديات دون تسجيل أي إصابات بين ‏المواطنين.‏
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وأكد الدفاع المدني ضرورة التزام الأهالي بعدم إشعال النيران في المناطق ‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات ‏الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل ‏الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل ‏أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

‏ وتوفي أمس الأول 19 شخصاً، جراء 14 حادث سير استجابت لها فرق ‏الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

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دفاع مدني 1 وفاة شخص وإصابة 31 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏خلال الـ24 ساعة الماضية
دفاع مدني.jpg1 .jpg5 وفاة شخص وإصابة 31 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏خلال الـ24 ساعة الماضية
دفاع مدني.jpg1 .jpg9 وفاة شخص وإصابة 31 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏خلال الـ24 ساعة الماضية
دفاع مدني 1.jpg2 1 وفاة شخص وإصابة 31 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏خلال الـ24 ساعة الماضية
دفاع مدني.jpg4 وفاة شخص وإصابة 31 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏خلال الـ24 ساعة الماضية
دفاع مدني.jpg7 وفاة شخص وإصابة 31 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏خلال الـ24 ساعة الماضية
دفاع مدني.jpg11 وفاة شخص وإصابة 31 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏خلال الـ24 ساعة الماضية
دفاع مدني.jpg13 وفاة شخص وإصابة 31 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏خلال الـ24 ساعة الماضية
دفاع مدني.jpg100 وفاة شخص وإصابة 31 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏خلال الـ24 ساعة الماضية

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