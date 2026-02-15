قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد ثلاثة شبان من أبناء قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي، أثناء رعيهم للمواشي في محيط القرية.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن دورية للاحتلال لاحقت الشبان الثلاثة، وأطلقت النار باتجاههم لإجبارهم على التوقف، قبل أن تقوم باعتقالهم واقتيادهم إلى نقطة التل الأحمر الغربي.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت قوة للاحتلال، مؤلفة من سيارتي همر، إلى طريق رسم الحلبي الواصل بين قرية رويحينه وبلدة نبع الصخر، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.