اتحاد الفروسية يقيم دورات لتأهيل حكام ومفوضي قفز الحواجز في الديماس

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد العربي السوري للفروسية عن إقامة دورات لتأهيل الحكام والمفوضين الوطنيين في رياضة قفز الحواجز يومي 12 و13 تشرين الثاني الجاري في نادي الفروسية المركزي بالديماس في ريف دمشق.

ووفقاً لما نشره اتحاد الفروسية على صفحته الرسمية على الفيسبوك، فإن الدورة تهدف إلى إعداد حكام ومفوضين وطنيين مؤهلين للمشاركة في إدارة البطولات المحلية تمهيداً لاعتمادهم ضمن القوائم الرسمية للاتحاد وتهيئتهم للتدرج نحو المستوى الدولي من خلال المشاركة في ثلاث دورات وطنية، واجتياز الاختبارات المطلوبة واستيفاء شروط التأهيل والاعتماد.

ويشترط للمشاركة بالدورة الإلمام بالقوانين الأساسية لرياضة الفروسية ولا سيما قفز الحواجز، ووجود ارتباط فعلي بهذه الرياضة، إضافة إلى مستوى مناسب من اللغة الإنكليزية لفهم المصطلحات والقوانين الدولية.

وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج يتضمن إقامة دورات وطنية متتالية بهدف توسيع قاعدة الحكام والمفوضين المؤهلين، والارتقاء بمستوى التحكيم في مسابقات قفز الحواجز المحلية.