موسكو تعلن تشكيل وفدها للمحادثات الثلاثية مع واشنطن وكييف في أبو ظبي

موسكو-سانا



أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الوفد الروسي المشارك في المحادثات الثلاثية المرتقبة مع الولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، يومي 10 و11 تشرين الثاني الحالي، سيضم مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي، ونائبي وزير الخارجية سيرغي ريابكوف وميخائيل غالوزين.



وأوضح بيسكوف لوكالة إنترفاكس الروسية، أن الوفد سيشمل أيضاً رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية إيغور كوستيوكوف، وأحد كبار ضباط هيئة الأركان العامة يوري زيجارلوفسكي، إلى جانب مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين آخرين.



وتأتي هذه المشاركة في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى بحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتوصل إلى تسوية بين الأطراف الثلاثة.



يذكر أن آخر جولة من محادثات السلام للحرب الروسية الأوكرانية عُقدت في شباط الماضي، ‏وذلك قبل اندلاع الحرب ‏الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.‏

وكان بيسكوف أعلن في 23 تشرين الأول الماضي، أن محادثات أبو ظبي بشأن تسوية ‏الأزمة الأوكرانية ستُعقد بصيغة ثلاثية تضم روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، خلال ‏النصف الأول من تشرين الثاني الحالي، وأن ‏الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد موضوع المحادثات المتمثل في القضايا الأمنية ‏لروسيا وأوكرانيا.