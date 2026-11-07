ترامب يرجح قرب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية والتوصل إلى اتفاق

واشنطن-سانا

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ”الاتفاق الكبير” مع موسكو، يشمل كييف وأوروبا.

وقال ترامب خلال لقاء مع شبكة “سي بي إس” الإخبارية اليوم السبت: إن الاتفاق المرتقب لن يقتصر على أوكرانيا، بل قد يمتد تأثيره ليشمل أوروبا بأكملها، مضيفاً أن الحرب بين موسكو وكييف باتت على وشك الانتهاء.

تحرك دبلوماسي أمريكي

من جانبه، أعلن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، أن واشنطن تستعد لعقد جولة محادثات ثلاثية تضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبو ظبي، مؤكداً أن الأطراف المعنية منخرطة في التحضير لمفاوضات وصفها بالجدية.

وأوضح كوشنر أن الأفكار المطروحة لا تزال قيد التطوير، وأن واشنطن ستواصل التشاور مع كييف وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والشركاء الأوروبيين، مع العمل على توسيع المشاركة في المفاوضات حال إحراز تقدم.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق اليوم، أن الوفد الروسي المشارك في المحادثات الثلاثية المرتقبة مع الولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، يومي 10 و11 تشرين الثاني الحالي، سيضم مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي، ونائبي وزير الخارجية سيرغي ريابكوف وميخائيل غالوزين.

وتأتي التحركات الدبلوماسية الجديدة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ شباط 2022، وتعثر محاولات التوصل إلى اتفاق شامل لوقف القتال، بسبب الخلافات المتعلقة بالأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل أوكرانيا وعلاقتها بحلف شمال الأطلسي.