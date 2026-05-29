الشؤون الاجتماعية بدير الزور تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم ومراجعة ‏لجان الأحياء

دير الزور-سانا

دعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور العائلات النازحة من المناطق الواقعة على ضفاف نهر الفرات، ممن ‏لم يدخلوا ضمن مراكز الإيواء ويتواجدون حالياً في منازل أقاربهم داخل الأحياء والمناطق، بضرورة مراجعة لجان الأحياء ‏ورؤساء البلديات في مناطقهم، وذلك لتسجيل بياناتهم ومتابعة احتياجاتهم الطارئة تمهيداً لتأمينها.

وأشارت المديرية في بيان نشرته اليوم الجمعة، إلى أنه يمكن للمواطنين ‏التواصل مع الرقم ‌‎0987220409‌‏ للشكاوى ‏والاستجابة الطارئة‎.

وأوضحت أن مراكز الايواء المعتمدة هي مدرسة عمر بن الخطاب في ‏الحويقة الغربية ومدرسة التطبيقات في الحويقة الشرقية، ومركز الإيواء جانب ‏مركز السرطان في شارع سينما فؤاد.

‎تأمين الاحتياجات العاجلة للعائلات وتشكيل غرف استجابة‎

وفي سياق متصل، تعمل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور، ‏بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر العربي السوري، على ‏استقبال وتسجيل العوائل المتضررة ضمن مراكز الإيواء المعتمدة، وتأمين ‏احتياجاتها العاجلة والطارئة، وتشكيل غرف استجابة تعمل على مدار الساعة ‏لمتابعة أوضاع العائلات وتقديم الدعم اللازم لها‎.

وأكدت المديرية أنه يجري التحضير لافتتاح مراكز إيواء جديدة في ظل تزايد ‏أعداد العوائل القادمة من ضفة نهر الفرات، ولا سيما من منطقتي حويجة ‏صكر وقاطع‎.

وبينت المديرية أن عدد العائلات المستفيدة ضمن مركز التطبيقات بلغ 32 ‏عائلة تضم 176 شخصاً، حيث جرى توزيع 33 سلة غذائية مقدمة من ‏الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر‎ (IFRC)‎، و33 ‏حصة معلبات مقدمة من برنامج الأغذية العالمي ‎(WFP)‎، إضافة إلى 32 ‏حقيبة صحية مقدمة من ‎(IFRC)‎، و34 سلة غير غذائية مقدمة من ‏المفوضية‎.

ووفق المديرية بلغ عدد العائلات المستفيدة في مركز عمر بن الخطاب، 95 ‏عائلة تضم 445 شخصاً، حيث تم توزيع 96 سلة غذائية مقدمة من ‌‎(IFRC)‎، و96 حصة معلبات مقدمة من (WFP)‎، و95 حقيبة صحية ‏مقدمة من (IFRC)‎، إلى جانب 105 سلّات غير غذائية مقدمة من ‏المفوضية‎.

‎عيادات طبية متنقلة‎

وأشارت المديرية إلى وجود عيادات طبية متنقلة تابعة للهلال الأحمر العربي ‏السوري داخل مراكز الإيواء، تقدم الفحوصات الطبية والخدمات الإسعافية ‏العاجلة للمستفيدين، في إطار الجهود المستمرة للاستجابة للاحتياجات ‏الإنسانية وتقديم الرعاية اللازمة للعائلات المتضررة‎.

وكان مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور، أكد في وقت سابق اليوم ‏لمراسل سانا، أن المحافظة شكلت فرق استجابة ‏طارئة نتيجة ارتفاع منسوب ‏المياه، وتم تحديد المناطق الأكثر خطورة حفاظاً على سلامة الأهالي، ولا ‏سيما في المناطق ‏المهددة بالغمر، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بالتنسيق مع ‏منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والدفاع المدني، إضافة إلى ‏تقديم الدعم ‏الطبي والغذائي للأسر المتضررة، والعمل جارٍ على افتتاح مراكز أخرى عند ‏الحاجة.