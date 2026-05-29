الشؤون الاجتماعية بدير الزور تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم ومراجعة ‏لجان الأحياء

دير الزور-سانا
دعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور العائلات النازحة من المناطق الواقعة على ضفاف نهر الفرات، ممن لم يدخلوا ضمن مراكز الإيواء ويتواجدون حالياً في منازل أقاربهم داخل الأحياء والمناطق، بضرورة مراجعة لجان الأحياء ورؤساء البلديات في مناطقهم، وذلك لتسجيل بياناتهم ومتابعة احتياجاتهم الطارئة تمهيداً لتأمينها.
وأشارت المديرية في بيان نشرته اليوم الجمعة، إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع الرقم 0987220409 للشكاوى والاستجابة الطارئة.
وأوضحت أن مراكز الايواء المعتمدة هي مدرسة عمر بن الخطاب في الحويقة الغربية ومدرسة التطبيقات في الحويقة الشرقية، ومركز الإيواء جانب مركز السرطان في شارع سينما فؤاد.
تأمين الاحتياجات العاجلة للعائلات وتشكيل غرف استجابة
وفي سياق متصل، تعمل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر العربي السوري، على استقبال وتسجيل العوائل المتضررة ضمن مراكز الإيواء المعتمدة، وتأمين احتياجاتها العاجلة والطارئة، وتشكيل غرف استجابة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع العائلات وتقديم الدعم اللازم لها.
وأكدت المديرية أنه يجري التحضير لافتتاح مراكز إيواء جديدة في ظل تزايد أعداد العوائل القادمة من ضفة نهر الفرات، ولا سيما من منطقتي حويجة صكر وقاطع.
وبينت المديرية أن عدد العائلات المستفيدة ضمن مركز التطبيقات بلغ 32 عائلة تضم 176 شخصاً، حيث جرى توزيع 33 سلة غذائية مقدمة من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، و33 حصة معلبات مقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، إضافة إلى 32 حقيبة صحية مقدمة من (IFRC)، و34 سلة غير غذائية مقدمة من المفوضية.
ووفق المديرية بلغ عدد العائلات المستفيدة في مركز عمر بن الخطاب، 95 عائلة تضم 445 شخصاً، حيث تم توزيع 96 سلة غذائية مقدمة من (IFRC)، و96 حصة معلبات مقدمة من (WFP)، و95 حقيبة صحية مقدمة من (IFRC)، إلى جانب 105 سلّات غير غذائية مقدمة من المفوضية.
عيادات طبية متنقلة
وأشارت المديرية إلى وجود عيادات طبية متنقلة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري داخل مراكز الإيواء، تقدم الفحوصات الطبية والخدمات الإسعافية العاجلة للمستفيدين، في إطار الجهود المستمرة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتقديم الرعاية اللازمة للعائلات المتضررة.
وكان مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور، أكد في وقت سابق اليوم لمراسل سانا، أن المحافظة شكلت فرق استجابة طارئة نتيجة ارتفاع منسوب المياه، وتم تحديد المناطق الأكثر خطورة حفاظاً على سلامة الأهالي، ولا سيما في المناطق المهددة بالغمر، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والدفاع المدني، إضافة إلى تقديم الدعم الطبي والغذائي للأسر المتضررة، والعمل جارٍ على افتتاح مراكز أخرى عند الحاجة.