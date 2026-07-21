دورة تدريبية لتعزيز قدرات كوادر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مع الألكسو

دمشق-سانا

نظمت اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، دورة تدريبية لبناء قدرات موظفي اللجنة، وذلك في إطار جهودها لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية المتخصصة.

وأكد الأمين العام للجنة الوطنية عبد الكريم القادري، خلال افتتاح الدورة التي استمرت يومين في مبنى وزارة التربية والتعليم بدمشق، أهمية تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكة مع الألكسو، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتوسيع مشاركة اللجنة في برامج ومبادرات المنظمة.

محاور تدريبية متخصصة

وتضمن برنامج الدورة عدداً من المحاور المتخصصة، شملت التعريف بمنظمة الألكسو وآليات عملها، ودور اللجان الوطنية في إعداد البرامج وتنفيذها، والاستشراف الاستراتيجي، والذكاء الاصطناعي والتحول المؤسسي، إلى جانب التعريف بشبكات الألكسو وآليات الاستفادة منها في دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون العربي.

تطوير الأداء وتعزيز الحضور العربي

وتأتي الدورة ضمن خطة اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم لتطوير قدرات كوادرها، وتبادل الخبرات مع الألكسو، بما يرفع مستوى مشاركة الجمهورية العربية السورية في برامج وأنشطة المنظمة.

يذكر أن اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم ناقشت خلال اجتماعها الاستثنائي في 26 شباط الماضي، الذي عقد في وزارة التربية والتعليم، آلية تطوير عملها وتفعيل أنشطتها، بما يعيد لها دورها الريادي في مجالات التربية والثقافة والعلوم.