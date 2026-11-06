باكستان وطاجيكستان تختتمان تمرين “دوستي 3” لمكافحة الإرهاب

إسلام أباد-سانا
اختتمت باكستان وطاجيكستان اليوم الجمعة، فعاليات التمرين المشترك “دوستي 3″، وهو النسخة الثالثة من التمرين الثنائي لمكافحة الإرهاب بين جيشي البلدين، والذي كان قد انطلق في 26 الشهر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني قولها في بيان: إن التدريبات ركزت على تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، وصقل الخبرات والإجراءات العملياتية، وتعزيز المهارات القتالية من خلال التعلم المتبادل وتبادل أفضل التجارب في هذا المجال.
وأضاف البيان، أن التمرين يعكس التعاون العسكري طويل الأمد بين باكستان وطاجيكستان، ويؤكد مجدداً عزم البلدين على تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية بشكل أكبر.
وتشهد العلاقات بين باكستان وطاجيكستان تعاوناً مستمراً وتنسيقاً أمنياً متصاعداً لمواجهة التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وقد عُقِدت اجتماعات رفيعة المستوى بين وزارتي خارجية البلدين كان آخرها في تشرين الأول 2025 في مدينة دوشنبه لبحث التعاون الاستراتيجي والدفاعي.