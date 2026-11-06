باكستان وطاجيكستان تختتمان تمرين “دوستي 3” لمكافحة الإرهاب

إسلام أباد-سانا‏

اختتمت باكستان وطاجيكستان اليوم الجمعة، فعاليات التمرين المشترك “دوستي 3″، وهو ‏النسخة الثالثة من التمرين الثنائي لمكافحة الإرهاب بين جيشي البلدين، والذي كان قد ‏انطلق في 26 الشهر الماضي.‏

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني قولها في ‏بيان: إن التدريبات ركزت على تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، وصقل ‏الخبرات والإجراءات العملياتية، وتعزيز المهارات القتالية من خلال التعلم المتبادل وتبادل ‏أفضل التجارب في هذا المجال.‏

وأضاف البيان، أن التمرين يعكس التعاون العسكري طويل الأمد بين باكستان ‏وطاجيكستان، ويؤكد مجدداً عزم البلدين على تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية بشكل ‏أكبر.‏

وتشهد العلاقات بين باكستان وطاجيكستان تعاوناً مستمراً وتنسيقاً أمنياً متصاعداً لمواجهة ‏التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وقد عُقِدت ‏اجتماعات رفيعة المستوى بين وزارتي خارجية البلدين كان آخرها في تشرين الأول 2025 ‏في مدينة دوشنبه لبحث التعاون الاستراتيجي والدفاعي.‏