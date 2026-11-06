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باكستان وطاجيكستان تختتمان تمرين “دوستي 3” لمكافحة الإرهاب

Screenshot 2026 11 06 120459 باكستان وطاجيكستان تختتمان تمرين "دوستي 3" لمكافحة الإرهاب
صورة تذكارية لقوات من باكستان وطاجيكستان في ختام فعاليات التمرين المشترك "دوستي 3" لمكافحة الإرهاب -إسلام أباد - وكالة الأنباء الباكستانية

إسلام أباد-سانا‏

اختتمت باكستان وطاجيكستان اليوم الجمعة، فعاليات التمرين المشترك “دوستي 3″، وهو ‏النسخة الثالثة من التمرين الثنائي لمكافحة الإرهاب بين جيشي البلدين، والذي كان قد ‏انطلق في 26 الشهر الماضي.‏

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني قولها في ‏بيان: إن التدريبات ركزت على تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، وصقل ‏الخبرات والإجراءات العملياتية، وتعزيز المهارات القتالية من خلال التعلم المتبادل وتبادل ‏أفضل التجارب في هذا المجال.‏

وأضاف البيان، أن التمرين يعكس التعاون العسكري طويل الأمد بين باكستان ‏وطاجيكستان، ويؤكد مجدداً عزم البلدين على تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية بشكل ‏أكبر.‏

وتشهد العلاقات بين باكستان وطاجيكستان تعاوناً مستمراً وتنسيقاً أمنياً متصاعداً لمواجهة ‏التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وقد عُقِدت ‏اجتماعات رفيعة المستوى بين وزارتي خارجية البلدين كان آخرها في تشرين الأول 2025 ‏في مدينة دوشنبه لبحث التعاون الاستراتيجي والدفاعي.‏

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