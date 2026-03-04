وزير الإعلام يبحث مع لجنة التحقيق الدولية دور الإعلام في مرحلة البناء

دمشق-سانا

بحث وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى مع وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة، دور المؤسسات الإعلامية في دعم مرحلة التحول والبناء وترسيخ السلم الأهلي، من خلال التغطية المهنية والمعلومة الدقيقة الموثوقة.

وأكد وزير الإعلام خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة بدمشق اليوم الأربعاء، أن مدونة السلوك المهني خطوة أولى كبيرة في مسار ضبط المشهد الإعلامي العام، بما يحمي حرية التعبير المسؤولة مع منع الانزلاق نحو خطاب التحريض.

وأوضح أن سوريا انتقلت إلى مرحلة البناء وفق مبدأ المواطنة بما يتطلب خطاباً عقلانياً جامعاً يقطع الطريق أمام ممارسات التضليل.

من جانبها، أشادت اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في مأسسة العمل الإعلامي، رغم التحديات الكبيرة التي تجاوزتها الوزارة خلال عام.

وكانت وزارة الإعلام وقعت أمس الثلاثاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اتفاقية لبناء قدرات العاملين في القطاع الإعلامي، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الإعلامي من خلال عدد من الدبلومات تُنفذ عن طريق معهد الإعداد الإعلامي التابع للوزارة، وتشمل: الذكاء الاصطناعي والتصميم والتصوير الفوتوغرافي والتحرير الصحفي والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وكورس المتحدث الرسمي.

