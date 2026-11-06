أسهم التكنولوجيا تتكبد خسائر حادة وسط مخاوف من تشديد القيود على الذكاء ‏الاصطناعي

واشنطن-سانا‏

تكبّدت أسهم شركات التكنولوجيا خسائر حادة، اليوم الجمعة، تزامناً مع تراجع في سوق ‏وول ستريت غذّته مخاوف من تشديد الديمقراطيين القيود التنظيمية على قطاع الذكاء ‏الاصطناعي، بعد فوزهم الكاسح في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.‏

وبحسب وكالة فرانس برس، شهدت البورصات تراجعات حادة في التعاملات المبكرة ‏خصوصاً في سيئول وطوكيو، مع تهافت المستثمرين على بيع أسهم شركات التكنولوجيا ‏بسبب المخاوف بشأن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي كان وراء ارتفاع أسواق ‏الأسهم إلى مستويات قياسية قبل خمسة أشهر فقط.‏

ورغم أن فوز الديمقراطيين في انتخابات الثلاثاء أثار حماسة المستثمرين في البداية، ‏وسط آمال بأن يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب مع إيران، سرعان ‏ما تصاعدت المخاوف من أن يؤدي هذا الفوز إلى عرقلة خطط التوسع في مشاريع ‏الذكاء الاصطناعي.‏

وواجهت مراكز البيانات معارضة واسعة من الناخبين الأمريكيين بغض النظر عن انتمائهم ‏الحزبي، وقد تعهد العديد من الفائزين في انتخابات التجديد النصفي بالعمل على كبح ‏جماح هذه المشاريع.‏

وفاقمت النتائج المخاوف القائمة أصلاً بشأن مئات مليارات الدولارات التي ضختها ‏الشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي، والموعد الذي ستبدأ فيه تحقيق عوائد على ‏استثماراتها، فيما أثار الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض مخاوف إضافية بشأن ‏أوضاعها المالية.‏

وقال مايكل هيوسون من شركة “إم سي إتش ماركت إنسايتس”: إن المستثمرين يبيعون ‏أسهمهم بسبب مخاوف من احتمال مواجهة خطط التوسع في الذكاء الاصطناعي ‏معارضة أكبر، إذ أثارت نتائج الانتخابات في تكساس مخاوف من أن يستهدف سياسيون ‏في الولاية شركتي تيسلا وسبايس إكس التابعتين لإيلون ماسك بسبب دعمه للرئيس ‏ترامب.‏

وهبط مؤشر ناسداك في نيويورك بنسبة 5.5%، مسجلاً أسوأ أداء يومي له من حيث ‏النسبة المئوية منذ نيسان من العام الماضي، عندما أعلن ترامب رسوماً جمركية عالمية ‏واسعة النطاق.‏

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 4%، فيما خسر مؤشر داو جونز أكثر ‏من 3%.‏

وأفادت وكالة بلومبرغ بأن مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات تراجع بنحو 16% هذا ‏الأسبوع، متجهاً نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ نيسان من العام الماضي.‏

ترامب يلوم الديمقراطيين

وحمّل ترامب الديمقراطيين المسؤولية، وكتب على منصته تروث سوشال بعد إغلاق ‏الأسواق المالية الأمريكية “انهار سوق الأسهم اليوم لأن الديمقراطيين حققوا فوزاً كبيراً ‏الثلاثاء، من المحزن رؤية ذلك، لا تلوموا إلا أنفسكم”.‏

وامتدت موجة البيع الحادة إلى الأسواق الآسيوية، حيث هبط مؤشر سيئول لفترة وجيزة ‏بنحو 9%، قبل أن ينهي التعاملات متراجعاً بنسبة 6%، مع خسارة سهم شركة الرقائق ‏العملاقة “إس كيه هاينكس” أكثر من 10%، فيما تراجع سهم منافستها سامسونغ بنسبة ‌‏6,4%.‏

وكان مؤشر كوسبي قد ارتفع بأكثر من الضعف بين نهاية كانون الأول ومنتصف ‏حزيران، عندما سجل مستوى قياسياً، قبل أن يخسر منذ ذلك الحين نحو 50% من ‏قيمته.‏

وفي طوكيو، هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 6%، مع تراجع سهم سوفت بنك بأكثر من ‌‏10%، وسهم كيوكسيا بنسبة 8.7%، وأدفانتست بنسبة 5%.‏

وأدى انخفاض سهم شركة “تي إس إم سي” التايوانية لصناعة أشباه الموصلات بنسبة ‌‏4,7% إلى تراجع مؤشر تايكس في تايبيه بنسبة مماثلة تقريباً.‏

وسجلت بورصات هونغ كونغ وشنغهاي وسيدني وسنغافورة وجاكرتا وبانكوك وويلينغتون ‏ومانيلا خسائر أيضاً.‏

تأثر بورصات أوروبا

وفي أوروبا، تراجعت بورصات لندن وباريس وفرانكفورت جميعها بأكثر من 1% عند ‏الافتتاح.‏

وتأثرت المعنويات أيضاً بارتفاع أسعار النفط، مواصلة مكاسب الخميس بعد انخفاضها ‏الحاد إثر نتائج انتخابات التجديد النصفي، وسط آمال في إنهاء الحرب مع إيران.‏

ويترقب المتعاملون تطورات الحرب في الشرق الأوسط بعدما أشار قادة الولايات المتحدة ‏وإيران إلى إحراز تقدم في وقت سابق هذا الأسبوع.‏

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات سوق التوظيف الأمريكية في وقت لاحق اليوم ‏الجمعة، بعد مؤشرات إيجابية عموماً صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع.‏

وكانت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي جرت يوم الثلاثاء الماضي قد ‏انتهت بتحقيق الحزب الديمقراطي فوزاً كبيراً، وتمكنه من استعادة السيطرة على مجلس ‌‏النواب وانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ من الجمهوريين.‏