الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطولات مطرية في أغلب المناطق

DCIM101MEDIADJI_0054.JPG

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في أغلب المناطق لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن الجو نهار اليوم الإثنين يكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات عشوائية من المطر في أغلب المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً، وخاصةً في البادية والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وتوقعت المديرية أن يكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة بشكلٍ عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في القلمون وغوطة دمشق والمناطق الوسطى والشمالية الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المنطقة الساحلية والجنوبية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها 60 كم/سا أحياناً، وخاصة في البادية والجنوبية وأجزاء من المنطقة الجنوبية الشرقية والوسطى، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق11/28
ريف دمشق-القلمون4/16
القنيطرة9/19
درعا13/23
السويداء8/18
حمص10/21
حماة14/23
اللاذقية17/20
طرطوس14/23
حلب9/23
إدلب8/22
دير الزور8/23
الرقة5/24
الحسكة13/23
وزارة التنمية الإدارية تدعو العاملين الذين فصلهم النظام المجرم لمشاركتهم في ‏الثورة ‏السورية إلى التسجيل على رابط خاص بذلك
مؤتمر التعافي الأول في دوما.. تعزيز الشراكات والانتقال نحو التنمية المستدامة
وزير التنمية الإدارية يؤكد أهمية إشراك الجهات المحلية في مسارات ‏الإصلاح الإداري
تواصل بلدية دير حافر بريف حلب الشرقي تشغيل المخبز الآلي في المدينة
قسد تستهدف منازل المواطنين بعدد من مناطق ريف حلب براجمات الصواريخ وقذائف الهاون
