الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطولات مطرية في أغلب المناطق

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في أغلب المناطق لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن الجو نهار اليوم الإثنين يكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات عشوائية من المطر في أغلب المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً، وخاصةً في البادية والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وتوقعت المديرية أن يكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة بشكلٍ عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في القلمون وغوطة دمشق والمناطق الوسطى والشمالية الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المنطقة الساحلية والجنوبية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها 60 كم/سا أحياناً، وخاصة في البادية والجنوبية وأجزاء من المنطقة الجنوبية الشرقية والوسطى، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: