إدارة مكافحة المخدرات: إحباط محاولة لترويج شحنة من المواد المخدرة في اللاذقية

photo 1 2026 07 31 14 54 57 إدارة مكافحة المخدرات: إحباط محاولة لترويج شحنة من المواد المخدرة في اللاذقية

دمشق_سانا

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة لترويج شحنة من المواد المخدرة بعد عمليات أمنية دقيقة من الرصد والمتابعة بمحافظة اللاذقية.

وأكدت الإدارة على قناتها في تلغرام، أن العملية الأمنية أسفرت عن توقيف شخصين وضبط 100 ‏كيلوغرام من الحشيش، و100 ألف حبة كبتاغون، ‏و5 آلاف حبة دوائية.

وحسب المصدر ذاته، صودرت المضبوطات بالكامل، بينما تستمر التحقيقات مع الموقوفين لكشف شركائهما وباقي المتورطين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات قد أعلنت في الـ 11 من الشهر الجاري، القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة طرطوس، وأسفرت العملية عن ضبط 26 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى سلاح حربي من نوع كلاشينكوف كان بحوزته.

photo 2 2026 07 31 14 54 57 إدارة مكافحة المخدرات: إحباط محاولة لترويج شحنة من المواد المخدرة في اللاذقية
photo 3 2026 07 31 14 54 57 copy إدارة مكافحة المخدرات: إحباط محاولة لترويج شحنة من المواد المخدرة في اللاذقية
photo 4 2026 07 31 14 54 58 إدارة مكافحة المخدرات: إحباط محاولة لترويج شحنة من المواد المخدرة في اللاذقية
photo 5 2026 07 31 14 54 58 إدارة مكافحة المخدرات: إحباط محاولة لترويج شحنة من المواد المخدرة في اللاذقية
photo 6 2026 07 31 14 54 58 إدارة مكافحة المخدرات: إحباط محاولة لترويج شحنة من المواد المخدرة في اللاذقية

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