الأمراض المعدية والوقاية منها في ندوة “الثلاثاء العلمي” بحماة

وأوضح مشرف المنهج الصحي في الصحة المدرسية في حماة محمد ديب كيال لمراسل سانا، أن الندوة التي شارك بها مختصون وأولياء أمور عدد من التلاميذ ركزت على أسباب انتشار هذه الأمراض والوقاية منها، وكيفية التعاطي حال ظهور جائحة مرضية أو وباء، حيث قدم أطباء متخصصون طرق إبلاغ أولياء الأمور عن الخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم.