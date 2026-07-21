الأمراض المعدية والوقاية منها في ندوة “الثلاثاء العلمي” بحماة

8888 6 الأمراض المعدية والوقاية منها في ندوة "الثلاثاء العلمي" بحماة

حماة-سانا

حملت ندوة ‏”الثلاثاء العلمي” للتوعية والتثقيف الصحي التي تنظمها ‏دائرة الصحة المدرسية في مديرية التربية والتعليم في محافظة حماة معلومات حول أسباب انتشار الأمراض المعدية وطرق معالجتها.

8888 1 الأمراض المعدية والوقاية منها في ندوة "الثلاثاء العلمي" بحماة

وأوضح مشرف المنهج الصحي في الصحة المدرسية في حماة محمد ديب كيال لمراسل سانا، أن الندوة التي شارك بها مختصون وأولياء أمور عدد من التلاميذ ركزت على أسباب انتشار هذه الأمراض والوقاية منها، وكيفية التعاطي حال ظهور جائحة مرضية أو وباء، حيث قدم أطباء متخصصون طرق إبلاغ أولياء الأمور عن الخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم.

وبين أن ندوة الثلاثاء نشاط أسبوعي أطلقته وزارة التربية لتفعيل دور الصحة المدرسية في المجتمع عبر لقاء يجمع  مختصين ومديري مدارس وتلاميذ وأولياء أمورهم لتعزيز التوعية الصحية.

من جهتها أكدت أليس الظريف والدة أحد التلاميذ، أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات لما لها من آثار إيجابية على الأسرة والمجتمع.
 

8888 7 1 الأمراض المعدية والوقاية منها في ندوة "الثلاثاء العلمي" بحماة
8888 2 1 الأمراض المعدية والوقاية منها في ندوة "الثلاثاء العلمي" بحماة
photo 2026 07 21 13 22 19 الأمراض المعدية والوقاية منها في ندوة "الثلاثاء العلمي" بحماة
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