وزير العدل: إنكار جرائم النظام البائد مخالفة دستورية والنيابة ‏العامة تتابع المخالفات

دمشق-سانا‏

أكد وزير العدل مظهر الويس أن الشعب السوري تعرض، على ‏مدى عقود، لأبشع صنوف الظلم والقهر والانتهاكات الجسيمة ‏لحقوق الإنسان، حتى استعاد حريته في الثامن من كانون الأول ‌‏2024، لتبدأ مرحلة وطنية جديدة تقوم على أسس العدالة ‏والإنصاف وسيادة القانون، وصون الحقوق والحريات‎.

وقال الوزير الويس في تصريح له اليوم الإثنين: انطلاقاً من ‏المبادئ التي كرسها الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وفي ‏مقدمتها تحقيق العدالة الانتقالية، فإن إنكار الجرائم التي ارتكبها ‏النظام البائد، أو التشكيك في وقوعها، أو تبريرها، أو تمجيد ‏مرتكبيها، يعد مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري، لما ينطوي ‏عليه ذلك من مساس بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية‎.‎

وأكد الويس أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة بتحريك ‏الدعوى العامة، تتابع هذه المخالفات وفق الأصول القانونية، ‏وتهيب بجميع المواطنين الإبلاغ عن أي أفعال أو أقوال تشكل ‏مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، وفقاً للقوانين النافذة‎.‎

وبين الوزير الويس أن الوزارة أنجزت مشروع قانون خاص ‏ينظم هذا الموضوع، نظراً لأهميته في حماية حقوق الضحايا، ‏وصون الحقيقة التاريخية، والحفاظ على ذاكرة الأجيال القادمة، ‏ومنع تكرار الانتهاكات، وسيُرفع إلى مجلس الشعب فور ‏انعقاده، لاستكمال الإجراءات الدستورية وإقراره وفق الأصول‎.‎

يذكر أنه وفق المادة 49 من الإعلان الدستوري السوري، تجرّم ‏الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو ‏الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها ‏القانون‎.‎