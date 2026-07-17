التميز والإبداع تعلن أسماء ومراكز اختبارات المرحلة الثانية لأولمبياد الصغار واليافعين 2026

دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميّز والإبداع عن قوائم أسماء الطلاب والمراكز الامتحانية الخاصة باختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، أنه من المقرّر إجراء الاختبارات يوم غد السبت الموافق 18 تموز الجاري، عند الساعة العاشرة صباحاً في مراكز المحافظات.

ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن للطلاب الاطلاع على القوائم والمراكز الامتحانية من خلال الرابط:https://tinyurl.com/DCA-exam1، والاطلاع على التعليمات الامتحانية عبر الرابط: https://tinyurl.com/DCA-info1

و‌كانت ‏هيئة التميز والإبداع السورية، أصدرت في 11 أيار الماضي، نتائج ‏اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسار ‏الطلبة المتأهلين نحو مستويات أكثر تقدماً وتميزاً‎.‎

ويهدف الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين، إلى تنمية مهارات ‏التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة، وتعزيز روح التنافس ‏والتعاون والعمل الجماعي بينهم، كما يسهم في صقل العقول ‏الشابة، وتوجيهها نحو مجالات الرياضيات والعلوم بأساليب ‏تعليمية محفّزة تتجاوز الإطار التقليدي للمناهج الدراسية‎.‎