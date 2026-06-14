وزير الإعلام يبحث مع السفير الأذربيجاني تعزيز التعاون وإنهاء السرديات المضللة

دمشق-سانا

بحث وزير الإعلام خالد زعرور مع سفير أذربيجان بدمشق ألنور شاه حسينوف، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين.



وأكد الوزير خلال اللقاء، أن سوريا الجديدة تعمل على إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى تقدير الشعب السوري للموقف الأذربيجاني بقطع علاقاته الدبلوماسية مع النظام البائد خلال الثورة السورية.



ولفت إلى الحرص على إعادة صياغة الخطاب الإعلامي، وإنهاء السردية المضللة التي روج لها النظام البائد حول أذربيجان.



من جانبه، أكد حسينوف أهمية عودة العلاقات بين دمشق وباكو بعد سقوط النظام البائد، مشيراً إلى أن سوريا تشهد تطوراً ملحوظاً خلال فترة قصيرة منذ التحرير، وأذربيجان تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع سوريا في مختلف المجالات.

