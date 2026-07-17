إصابة 25 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق خلال 24 ساعة في سوريا

IMG 20260717 101428 514 1 إصابة 25 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق خلال 24 ساعة في سوريا

محافظات-سانا

أصيب 25 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات ال 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة بأن فرقه استجابت لـ 19 حادث سير أسفرت عن إصابة 21 مدنياً، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.

IMG 20260717 101248 396 إصابة 25 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق خلال 24 ساعة في سوريا

واستجابت فرق الدفاع المدني لـ 129حريقاً، في الحقول والمحاصيل المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، وتم إخمادها وتبريد أماكنها، لافتاً إلى أن هذه الحرائق أسفرت عن إصابة 4 مدنيين تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في الموقع، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وتوفي شخصان وأصيب 17آخرون أمس الأول، جراء ‏حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎

IMG 20260717 101248 501 إصابة 25 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق خلال 24 ساعة في سوريا
IMG 20260717 101248 596 إصابة 25 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق خلال 24 ساعة في سوريا
IMG 20260717 101248 723 إصابة 25 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق خلال 24 ساعة في سوريا
IMG 20260717 101429 121 إصابة 25 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق خلال 24 ساعة في سوريا
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