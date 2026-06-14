محافظ ريف دمشق يكرم الشاب علاء عكاشة تقديراً لرحلته من النرويج إلى سوريا دعماً لتعليم الأطفال

ريف دمشق-سانا

كرّم محافظ ريف دمشق عامر الشيخ الشاب السوري علاء سامي عكاشة تقديراً لمبادرته الإنسانية، التي قطع خلالها المسافة من النرويج إلى ريف دمشق على دراجته الهوائية خلال 66 يوماً، حاملاً رسالة تدعو إلى دعم إعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتمكين الأطفال من حقهم في التعليم.

وذكرت المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهوده ورسالة الأمل التي حملها معه، وإيماناً بأهمية المبادرات الفردية القادرة على إحداث أثر إيجابي وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية والتنموية.

وانطلق عكاشة في رحلته مطلع نيسان الماضي، قاطعاً آلاف الكيلومترات عبر عدد من الدول الأوروبية، في مبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على واقع التعليم في سوريا، من خلال التفاعل المباشر مع الناس وتوزيع منشورات تعريفية حول احتياجات المدارس المتضررة، إلى جانب إطلاق مبادرة لجمع التبرعات لدعم التعليم، سواء عبر بناء مدرسة أو المساهمة في تعليم الأطفال.