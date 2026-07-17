مياه دير الزور واليونيسف تنجزان تأهيل منظومة ضخ مياه الشرب في بلدة أبو خشب

IMG 20260716 225404 338 مياه دير الزور واليونيسف تنجزان تأهيل منظومة ضخ مياه الشرب في بلدة أبو خشب

دير الزور-سانا

أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، تأهيل منظومة ضخ مياه الشرب في بلدة أبو خشب، بما يعزز استقرار خدمات المياه، ويحسن وصولها إلى نحو 45 ألف نسمة في قرى بادية البلدة.

IMG 20260716 225413 337 مياه دير الزور واليونيسف تنجزان تأهيل منظومة ضخ مياه الشرب في بلدة أبو خشب

وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الأعمال شملت تأهيل وتركيب منظومة طاقة شمسية مؤلفة من 741 لوحاً لتشغيل مجموعات ضخ المياه، إضافة إلى ألواح خدمية داعمة للمنظومة، ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء خزان خرساني (بيتوني) بسعة 100 متر مكعب، بغزارة ضخ تبلغ 50 م³/سا وارتفاع ضخ 15 متراً، إلى جانب تركيب منهل حديد مغلف لتعزيز موثوقية التشغيل.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع سيسهم في تحسين واقع مياه الشرب في بلدة أبو خشب والقرى التابعة لها، ويؤمن إمدادات أكثر استقراراً واستدامة لمياه الشرب، بما ينعكس إيجاباً على الظروف المعيشية للسكان، ويدعم استمرارية الخدمات الأساسية في المنطقة.

يذكر أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجه الحكومي للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة البديلة، في تشغيل المنشآت الحيوية والخدمية، بما يضمن استمرار تدفق المياه إلى التجمعات السكانية، والقرى البعيدة في البادية والمناطق الريفية.

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