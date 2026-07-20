إطلاق خدمات جديدة ضمن مركز خدمة المواطن في مدينة دوما بريف دمشق

ريف دمشق موقع إطلاق خدمات جديدة ضمن مركز خدمة المواطن في مدينة دوما بريف دمشق

 ريف دمشق-سانا
 
أعلنت محافظة ريف دمشق إطلاق خدمتي خلاصة السجل العدلي “غير محكوم عليه” والسجل العام للعاملين في الدولة “غير موظف”، ضمن مركز خدمة المواطن في مدينة دوما.
 
وذكرت المحافظة اليوم الإثنين، أن هدف هذه الخطوة تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
 
وتُعد مراكز خدمة المواطن في سوريا ركيزة أساسية لتسهيل الإجراءات الإدارية، عبر تقديم خدمات السجل المدني، والعدلي، والعقاري وغيرها، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين.

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