تحديد أجور حصاد محصول القمح في دير الزور ‏

دير الزور-سانا‏

حددت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دير الزور أجور حصاد ‏ودرس محصول القمح للموسم الزراعي الحالي، وذلك خلال ‏اجتماعها المخصص لدراسة التكاليف المرتبطة بعمليات الحصاد ‏والدراس، بما يراعي مصالح المزارعين ومقدمي الخدمات ‏الزراعية‎.‎

وأوضحت محافظة دير الزور على قناتها عبر التلغرام اليوم الأحد، ‏أن لجنة تحديد الأسعار حددت أجور حصاد الدونم الواحد من القمح ‏بمبلغ 130 ألف ليرة سورية قديمة و1300 ليرة سورية جديدة، ‏وأجور دراس الكيس الواحد بمبلغ 40 ألف ليرة سورية قديمة ‏و400 ليرة سورية جديدة للموسم الزراعي الحالي‎.‎

ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستعدادات الجارية لموسم تسويق ‏القمح، وتنظيم عمليات الحصاد والدراس في مختلف مناطق ‏المحافظة، بما يسهم في تسهيل إنجاز المحصول وتسويقه بالسرعة ‏المطلوبة‎.‎

ودعت اللجنة جميع المعنيين إلى التقيد بالأجور المحددة وتنفيذها ‏تحت طائلة المسؤولية، بما يضمن حسن سير العمل خلال الموسم ‏الزراعي الحالي‎.‎

ويعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية في محافظة دير الزور، ‏حيث تشكل مواسم ‏الحصاد محطة مهمة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز ‏النشاط الاقتصادي في ‏المناطق الريفية.‏