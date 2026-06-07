تحديد أجور حصاد محصول القمح في دير الزور ‏

دير الزور-سانا
حددت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دير الزور أجور حصاد ودرس محصول القمح للموسم الزراعي الحالي، وذلك خلال اجتماعها المخصص لدراسة التكاليف المرتبطة بعمليات الحصاد والدراس، بما يراعي مصالح المزارعين ومقدمي الخدمات الزراعية.
وأوضحت محافظة دير الزور على قناتها عبر التلغرام اليوم الأحد، أن لجنة تحديد الأسعار حددت أجور حصاد الدونم الواحد من القمح بمبلغ 130 ألف ليرة سورية قديمة و1300 ليرة سورية جديدة، وأجور دراس الكيس الواحد بمبلغ 40 ألف ليرة سورية قديمة و400 ليرة سورية جديدة للموسم الزراعي الحالي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستعدادات الجارية لموسم تسويق القمح، وتنظيم عمليات الحصاد والدراس في مختلف مناطق المحافظة، بما يسهم في تسهيل إنجاز المحصول وتسويقه بالسرعة المطلوبة.
ودعت اللجنة جميع المعنيين إلى التقيد بالأجور المحددة وتنفيذها تحت طائلة المسؤولية، بما يضمن حسن سير العمل خلال الموسم الزراعي الحالي.
ويعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية في محافظة دير الزور، حيث تشكل مواسم الحصاد محطة مهمة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.