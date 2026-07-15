إصابة 13 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في ‏سوريا

دمشق-سانا

أصيب 13 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها فرق الدفاع في ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف ‏المحافظات السورية. ‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء بوقوع 12 حادث ‏سير أسفرت عن إصابة 10 مدنيين، وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية ‏لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني ‏آثار الحوادث وأمنت أماكنها.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 170 حريقاً في عموم سوريا، ‏في الحقول والمحاصيل والمنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار ‏والقمامة والأسلاك الكهربائية.‏

‏وقامت الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها، وأسفرت هذه الحرائق عن ‏تسجيل 3 إصابات (مدني وعنصرا إطفاء)، فيما اقتصرت باقي الأضرار ‏على الخسائر المادية.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية ‏والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على ‏جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‌‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على ‏أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

‏ وتوفي شخص وأصيب 27 آخرون أول أمس، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث ‏سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎