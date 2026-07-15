إصابة 13 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في ‏سوريا

دمشق-سانا
أصيب 13 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء بوقوع 12 حادث سير أسفرت عن إصابة 10 مدنيين، وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 170 حريقاً في عموم سوريا، في الحقول والمحاصيل والمنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية.
وقامت الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها، وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل 3 إصابات (مدني وعنصرا إطفاء)، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي شخص وأصيب 27 آخرون أول أمس، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.