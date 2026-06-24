مياه حماة تعيد تشغيل محطة الصياد بريف المحافظة الشمالي بعد تأهيلها

photo 2026 06 24 19 05 08 مياه حماة تعيد تشغيل محطة الصياد بريف المحافظة الشمالي بعد تأهيلها

حماة-سانا

أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة اليوم الأربعاء، تشغيل محطة مياه الصياد في الريف الشمالي للمحافظة؛ وذلك بعد الانتهاء من أعمال تأهيلها بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار خدمات مياه الشرب، وتحسين جودتها.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام أن الأعمال شملت إنشاء غرفة متكاملة لمعدات الضخ والتحكم الآلي، وتجهيز البئر والمحطة بأحدث التجهيزات التشغيلية، إلى جانب إعادة تأهيل خزان الضخ العالي، واستبدال خطوط الضخ والإسالة القديمة والاستعاضة عنها بأخرى جديدة.

وزُوِّدت المحطة بمنظومة طاقة شمسية تتألف من 210 ألواح، تبلغ استطاعة كل منها 585 واطاً، لضمان استدامة المشروع وخفض تكاليف التشغيل وسوف يسهم هذا المشروع في تخديم أكثر من 12 ألف مواطن في قرية الصياد والجزء الشمالي الشرقي من مدينة كفر زيتا بريف حماة؛ بما ينعكس إيجاباً على تحسين الأوضاع الخدمية والصحية للسكان في المنطقة.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة وضعت الإثنين الماضي مشروعات مائية جديدة بالخدمة في ناحية الحمرا بريف المحافظة الشرقي، بالتعاون مع المجتمع المحلي والجهات الشريكة، وتشمل بئرين في بلدة الحمرا، وقرية اللالا، وذلك بعد نحو خمسة عشر عاماً من توقفهما عن العمل.

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