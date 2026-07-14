‎ ‎زيادة استطاعة ثلاثة مراكز تحويل كهربائية في ريف دمشق

ريف دمش-سانا‏

أنجزت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعمال زيادة ‏استطاعة ثلاثة مراكز تحويل في عدة مناطق بالغوطة الشرقية، ‏بريف دمشق وإعادتها للخدمة‎.‎

وذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين، ‏أن الأعمال شملت زيادة استطاعة كل من مركز تحويل زملكا ‏الخضر من 630 إلى 1000 كيلو فولط أمبير، ومركز تحويل ‏حرستا عياش من 400 إلى 630 كيلو فولط أمبير، ومركز تحويل ‏حتيتة التركمان /7/ من 630 إلى 1000 كيلو فولط أمبير‎.‎

وتأتي أعمال الشركة بهدف دعم استقرار الشبكة، وزيادة موثوقيتها ‏وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في هذه المناطق‎.‎

وكانت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أنجزت في ‏التاسع من الشهر الجاري، استبدال وتركيب ثلاث محولات ‏كهربائية، ‏في مناطق بيت سحم والديماس والكسوة، بريف دمشق بهدف ‏معالجة الأعطال، وتعزيز استقرار التغذية ‏الكهربائية فيها.‏