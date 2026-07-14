‎ ‎زيادة استطاعة ثلاثة مراكز تحويل كهربائية في ريف دمشق

ريف دمش-سانا
أنجزت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعمال زيادة استطاعة ثلاثة مراكز تحويل في عدة مناطق بالغوطة الشرقية، بريف دمشق وإعادتها للخدمة.
وذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين، أن الأعمال شملت زيادة استطاعة كل من مركز تحويل زملكا الخضر من 630 إلى 1000 كيلو فولط أمبير، ومركز تحويل حرستا عياش من 400 إلى 630 كيلو فولط أمبير، ومركز تحويل حتيتة التركمان /7/ من 630 إلى 1000 كيلو فولط أمبير.
وتأتي أعمال الشركة بهدف دعم استقرار الشبكة، وزيادة موثوقيتها وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في هذه المناطق.
وكانت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أنجزت في التاسع من الشهر الجاري، استبدال وتركيب ثلاث محولات كهربائية، في مناطق بيت سحم والديماس والكسوة، بريف دمشق بهدف معالجة الأعطال، وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية فيها.