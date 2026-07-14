وزير الطوارئ: حمزة العمارين حاضر في قلوب زملائه

دمشق-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن متطوع الدفاع المدني حمزة العمارين، المختطف منذ عام في السويداء خلال مهمة إنسانية، لا يزال حاضراً في قلوب زملائه، مشدداً على أن استهداف العاملين الإنسانيين اعتداء على القيم الإنسانية.
وقال الوزير الصالح، في منشور عبر منصة «إكس» اليوم الثلاثاء إن العمارين لا يغيب عن باله لحظة، وإن صوته ما زال حاضراً في ذاكرته كلما استعاد أيام الاستجابة للزلزال المدمر في شباط عام 2023، حين كان يقود فريقه في مدينة جنديرس ويعمل بلا توقف لأكثر من يومين.
وأضاف الوزير الصالح: إن العمارين رفض حينها التوقف للراحة مؤكداً أن هناك من لا يزال ينتظر إنقاذه، كما بقيت صور شجاعته في مواجهة حرائق عام 2025 وإصراره على حماية الناس حتى اللحظة الأخيرة حاضرة في ذاكرة زملائه.
وأشار إلى مرور عام على اختطاف العمارين على يد مجموعة مسلحة في مدينة السويداء، خلال تنفيذه مهمة إنسانية لإجلاء مدنيين وأفراد من إحدى فرق الأمم المتحدة.
وشدد وزير الطوارئ على أن العمارين كرّس حياته لإنقاذ الأرواح، وكان دائماً في طليعة المستجيبين في أصعب الظروف، حاملاً رسالة الإنسانية فوق كل اعتبار، مؤكداً أن زملاءه لن ينسوه أو يتخلوا عنه.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت، في الـ 16 من تشرين الأول عام 2025 بالإفراج الفوري عن العمارين، الذي اختُطف منتصف تموز من العام نفسه خلال مهمة إنسانية في محافظة السويداء، محمّلةً مجموعات مسلحة خارجة عن القانون مسؤولية اختفائه.