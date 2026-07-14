وزير الطوارئ: حمزة العمارين حاضر في قلوب زملائه

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن متطوع الدفاع المدني حمزة العمارين، ‏المختطف منذ عام في السويداء خلال مهمة إنسانية، لا يزال حاضراً في قلوب زملائه، ‏مشدداً على أن استهداف العاملين الإنسانيين اعتداء على القيم الإنسانية.‏

وقال الوزير الصالح، في منشور عبر منصة «إكس» اليوم الثلاثاء إن العمارين لا يغيب عن ‏باله لحظة، وإن صوته ما زال حاضراً في ذاكرته كلما استعاد أيام الاستجابة للزلزال المدمر ‏في شباط عام 2023، حين كان يقود فريقه في مدينة جنديرس ويعمل بلا توقف لأكثر من ‏يومين.‏

وأضاف الوزير الصالح: إن العمارين رفض حينها التوقف للراحة مؤكداً أن هناك من لا ‏يزال ينتظر إنقاذه، كما بقيت صور شجاعته في مواجهة حرائق عام 2025 وإصراره على ‏حماية الناس حتى اللحظة الأخيرة حاضرة في ذاكرة زملائه.‏

وأشار إلى مرور عام على اختطاف العمارين على يد مجموعة مسلحة في مدينة السويداء، ‏خلال تنفيذه مهمة إنسانية لإجلاء مدنيين وأفراد من إحدى فرق الأمم المتحدة.‏

وشدد وزير الطوارئ على أن العمارين كرّس حياته لإنقاذ الأرواح، وكان دائماً في طليعة ‏المستجيبين في أصعب الظروف، حاملاً رسالة الإنسانية فوق كل اعتبار، مؤكداً أن زملاءه ‏لن ينسوه أو يتخلوا عنه.‏

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت، في الـ 16 من تشرين الأول عام 2025 بالإفراج ‏الفوري عن العمارين، الذي اختُطف منتصف تموز من العام نفسه خلال مهمة إنسانية ‏في محافظة السويداء، محمّلةً مجموعات مسلحة خارجة عن القانون مسؤولية اختفائه.‏