إصابة 17 شخصاً جراء حوادث سير وإخماد 155 حريقاً في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

شهدت مناطق متفرقة في سوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية حوادث سير وحرائق استدعت تدخل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وأسفرت حوادث السير عن إصابة 17 شخصاً، فيما استجابت الفرق لـ 155 حريقاً.

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، أن فرقه استجابت لـ 14 حادث سير، أسفرت عن إصابة 17 شخصاً، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى الالتزام بتخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 155 حريقاً، واحد منها في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات (في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، تم إخمادها وتبريد أماكنها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، حيث اقتصرت الأضرار الناجمة عنها على الخسائر المادية.

وجدد الدفاع المدني تذكير الأهالي بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وتوفي أمس الأول 3 أشخاص وأصيب 26 آخرون، جراء حرائق وحوادث سير عدة وقعت في عدد من المحافظات السورية استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.