دمشق-سانا
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار 250 ليرة سورية، مقارنةً بسعره أمس الأحد.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الإثنين، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17000 ليرة سورية للمبيع، و16700 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14550 ليرة سورية للمبيع، و14250 ليرة للشراء.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.
الذهب يرتفع 250 ليرة في السوق السورية
دمشق-سانا