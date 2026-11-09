الذهب يرتفع 250 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏ ‏

‏دمشق-سانا ‏

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ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار ‏250 ليرة ‌‏سورية، مقارنةً بسعره أمس الأحد.‌‌‏ ‏ ‏

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ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة ‏المعادن الثمينة اليوم الإثنين، ‏بلغ ‏سعر ‌‏غرام الذهب ‏عيار 21 قيراطاً 17000 ليرة سورية ‏للمبيع، ‏و16700 ليرة ‏للشراء. ‏ ‏ ‏

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وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14550 ‏ليرة ‏سورية للمبيع، و14250 ‌‏‌‏ليرة للشراء. ‏ ‏ ‏

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وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في ‏سوريا، في الـ 12 من شباط ‌‏2025، بهدف تنظيم ‏قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في ‏الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي ‏مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف ‏على آلية ‏تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات. ‏