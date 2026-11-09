الإثنين 9 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الذهب يرتفع 250 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏ ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الذهب يرتفع 250 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏ ‏

WSS0429 الذهب يرتفع 250 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏ ‏
مجموعة من الحلي في واجهة محل بسوق الذهب في دمشق-أرشيف سانا

‏دمشق-سانا ‏
‏ ‏ ‏
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار ‏250 ليرة ‌‏سورية، مقارنةً بسعره أمس الأحد.‌‌‏ ‏ ‏
‏ ‏ ‏
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة ‏المعادن الثمينة اليوم الإثنين، ‏بلغ ‏سعر ‌‏غرام الذهب ‏عيار 21 قيراطاً 17000 ليرة سورية ‏للمبيع، ‏و16700 ليرة ‏للشراء. ‏ ‏ ‏
‏ ‏ ‏
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14550 ‏ليرة ‏سورية للمبيع، و14250 ‌‏‌‏ليرة للشراء. ‏ ‏ ‏
‏ ‏
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في ‏سوريا، في الـ 12 من شباط ‌‏2025، بهدف تنظيم ‏قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في ‏الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي ‏مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف ‏على آلية ‏تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات. ‏

وزير التجارة التركي لـ سانا: معرض دمشق الدولي منصة لإظهار قوة سوريا ‏الاقتصادية ‏
بمشاركة 120 شركة.. “تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار″ ينطلق الخميس القادم ‏بدمشق
تعميم بإلزام المديرين في وزارة المالية وتوابعها بالإفصاح عن ‏أقاربهم حتى الدرجة الرابعة
وزير الاقتصاد يصدر قراراً بإحداث أفرع للهيئة العامة للمعادن الثمينة في المحافظات
انطلاق معرض “تكنو فود” في طرطوس بمشاركة 45 شركة سورية وعربية وأجنبية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار