وزير السياحة يفتتح فندق “الدالية القديمة” في دمشق بسوية خمس نجوم

دمشق-سانا

افتتح وزير السياحة، مازن الصالحاني، اليوم الثلاثاء، فندق “الدالية القديمة” من فئة الخمس نجوم في قلب دمشق القديمة، في خطوة تعكس دعم مشاريع الضيافة ذات الطابع التراثي، وإعادة توظيف البيوت الدمشقية التاريخية ضمن منظومة الاقتصاد السياحي.

ويقع الفندق بالقرب من الجامع الأموي الكبير ومقام السيدة رقية، ما يمنحه خصوصية سياحية وثقافية، ونقطة انطلاق لاستكشاف المعالم التاريخية والأسواق العريقة في المدينة، كما يضم 25 غرفة فندقية، صُممت بعناية لتحافظ على الخصوصية المعمارية للمكان، مع دمج عناصر الضيافة الحديثة بما يلبي تطلعات الزوار الباحثين عن تجربة إقامة تجمع بين أصالة المكان، ومتطلبات الضيافة المعاصرة.

إحياء البيوت الدمشقية

وقال الوزير الصالحاني في تصريح لـ سانا: إن “المشاريع السياحية القائمة على إعادة إحياء البيوت الدمشقية التاريخية تشكّل جزءاً أساسياً من رؤية الوزارة لتنمية السياحة الثقافية، ليس فقط بوصفها عملية ترميم للمباني التراثية، بل بوصفها استثماراً حقيقياً في الاقتصاد المحلي وفي الحرف التقليدية المرتبطة بهوية دمشق”.

وأضاف الصالحاني: إن مثل هذه المشاريع “تسهم في توسيع الطاقة الفندقية ضمن المدينة القديمة، وتحافظ في الوقت ذاته على خصوصية المكان وروحه”، مشيراً إلى أن زيادة عدد المنشآت الفندقية ذات الجودة العالية تسهم في تعزيز التنافسية بين الفنادق، وتنظيم السوق السياحية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار.

بازار للحرف والمشغولات التقليدية

وأقيم على هامش الافتتاح، بازار للحرف والمشغولات التقليدية، شمل عرض ألبسة وعباءات دمشقية مصنوعة من أقمشة البروكار الدمشقي، إلى جانب مجموعة من المنتجات اليدوية التي تعكس غنى الحرف التراثية المرتبطة بالهوية الثقافية للمدينة.

ويمثل فندق “الدالية القديمة” نموذجاً لمقاربة سياحية تقوم على التوازن بين الحفاظ على التراث المعماري لدمشق القديمة، وتطوير منتج ضيافة قادر على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، بما يعزز مكانة المدينة كوجهة سياحية ثقافية على مستوى المنطقة.

وافتتح وزير السياحة السوري مازن الصالحاني في السادس من كانون الثاني الماضي فندق “خان سليمان باشا” من فئة الخمس نجوم وسط مدينة دمشق القديمة، كمشاريع ضيافة تعزز السياحة الثقافية، بما يدعم الاستثمار في السياحة التراثية، وتنشيط الاقتصاد المحلي.