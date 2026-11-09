محطة الحجاز بدمشق تفتح صفحات تاريخها في ندوة عن إرث الخط الحديدي
محاضرة تدريبية لتأهيل الكوادر المرشحة للعمل بالبعثات الدبلوماسية
الشيباني يستقبل نظيره الأردني في مطار دمشق الدولي
من ملتقى للرياضيين والمشجعين إلى موقع ارتبط بقصف المدنيين خلال الثورة السورية
فيلم طريق العودة في حماة.. تشريح درامي لمعاناة مخيمات النزوح
مسرح القباني يستعيد نشاطه بعد إنجاز أعمال الترميم والتأهيل
حملة “بناة” التطوعية تعيد الألق إلى حديقة كلية الآداب في درعا
تكريم 55 منشأة غذائية في اللاذقية لالتزامها بمعايير السلامة الصحية
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