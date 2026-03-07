الداخلية: القبض على متورطين بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية بطرطوس

دمشق-سانا

تمكّنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة طرطوس، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على المدعوين علي زهير إدريس وعمار مدين يوسف، وموسى مظهر ميا وذلك بعد ثبوت تورّطهم في التخطيط والتحضير لأعمال إرهابية تستهدف أمن المحافظة وسلامة مواطنيها.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت أن عملية القبض على المتورطين جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة أكدت أن المدعو علي يتزعّم مجموعة إرهابية تتبع لفلول النظام البائد، وقد خضع لدورات تدريبية في إحدى الدول المجاورة على تصنيع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة، قبل أن يتسلّل عائداً إلى المحافظة بقصد تنفيذ مخططاته التخريبية.

وبينت الوزارة أنه على الفور، باشرت الوحدات الأمنية عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته منذ دخوله الأراضي السورية، ما أسفر عن إحباط مخططه، وإلقاء القبض على المدعو عمار، وموسى المتورطين معه، وضبط عدد من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام كانت بحوزتهما.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرت مصادرة المضبوطات مع المقبوض عليهم أصولاً، وأحيلوا إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وتواصل قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار، وملاحقة كل من يحاول المساس بالنظام العام أو تهديد السلم الأهلي، حيث نفذت في 7 من كانون الثاني الماضي حملة أمنية واسعة شملت أغلب مناطق المحافظة، واستهدفت نحو 30 هدفًاً تضمنت متزعمي فلول النظام البائد والمحرضين والخارجين عن القانون، وأسفرت الحملة عن توقيف عدد من المتورطين وملاحقة البقية، مع ضبط أسلحة وذخائر.