أجواء صيفية مستقرة في عموم سوريا وسديمية مغبرة في بعض ‏المناطق

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة اليوم السبت ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها السنوية في أغلب المناطق السورية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً اعتيادياً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً على المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا وخاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية والشرقية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|17/36
|ريف دمشق-القلمون
|14/30
|القنيطرة
|17/29
|درعا
|17/34
|السويداء
|15/30
|حمص
|20/31
|حماة
|21/36
|اللاذقية
|24/31
|طرطوس
|23/31
|حلب
|22/37
|إدلب
|22/31
|دير الزور
|26/41
|الرقة
|24/38
|الحسكة
|26/41