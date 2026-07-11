أجواء صيفية مستقرة في عموم سوريا وسديمية مغبرة في بعض ‏المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة اليوم السبت ارتفاعها التدريجي لتصبح ‏حول معدلاتها السنوية في أغلب المناطق السورية‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار ‏يكون صيفياً اعتيادياً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً على ‏المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة ‏والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة ‏مرتفعة، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة ‏الوسطى والجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة ‏مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا وخاصةً في المناطق ‏الوسطى والجنوبية والشمالية والشرقية، تؤدي إلى إثارة الغبار ‏والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ‏ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎: ‎