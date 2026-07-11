أجواء صيفية مستقرة في عموم سوريا وسديمية مغبرة في بعض ‏المناطق

photo 2026 07 11 09 04 35 أجواء صيفية مستقرة في عموم سوريا وسديمية مغبرة في بعض ‏المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة اليوم السبت ارتفاعها التدريجي لتصبح ‏حول معدلاتها السنوية في أغلب المناطق السورية‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار ‏يكون صيفياً اعتيادياً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً على ‏المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة ‏والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة ‏مرتفعة، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة ‏الوسطى والجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة ‏مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا وخاصةً في المناطق ‏الوسطى والجنوبية والشمالية والشرقية، تؤدي إلى إثارة الغبار ‏والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ‏ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎: ‎

دمشق17/36‏
ريف دمشق-القلمون14/30‏
القنيطرة17/29‏
درعا17/34‏
السويداء15/30‏
حمص20/31‏
حماة21/36‏
اللاذقية24/31‏
طرطوس23/31‏
حلب22/37‏
إدلب22/31‏
دير الزور26/41‏
الرقة24/38‏
الحسكة26/41‏
في يومه الثاني.. المؤتمر الهندسي السوري الدولي بدمشق يناقش مجالات استخدام الذكاء الصناعي
الملبن يروي حكاية العنب في معرض دمشق الدولي
الاحتلال الإسرائيلي يجدد توغله في قرى عدة بريف القنيطرة (محدّث)
عام من الإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي في الجهاز المركزي للرقابة المالية-محدّث
28 طالباً وطالبة من مدارس إدلب في زيارة علمية للمركز الوطني للمتميزين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك