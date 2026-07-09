الدالاتي: إلقاء القبض على كامل أفراد خلية تفجيرات دمشق والتحقيقات الأولية تؤكد انتماءها لداعش

photo 2026 07 09 21 42 59 الدالاتي: إلقاء القبض على كامل أفراد خلية تفجيرات دمشق والتحقيقات الأولية تؤكد انتماءها لداعش

دمشق-سانا

أكد قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، أن التحقيقات الأولية مع الخلية التي أُلقي القبض عليها، والمتورطة بتفجيرات دمشق في السابع من تموز الجاري أظهرت انتماءها إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الدالاتي في تصريح لقناة الإخبارية السورية مساء اليوم: “إن الأجهزة الأمنية بدأت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تحرياتها فور وقوع التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة دمشق، حيث جرى الاطلاع على كاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بالمنطقة، ما أفضى إلى تحديد أحد أفراد الخلية المنفذة، ومن خلال متابعته جرى الوصول إلى بقية أفرادها”.

وأضاف الدالاتي: “إن العملية الأمنية نُفذت بعد تخطيط محكم، وبإشراف قيادة الأمن وإدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات العامة، وشملت تنفيذ عمليات متزامنة في عدة مناطق من دمشق وريفها، بينها الحسينية في المنطقة الجنوبية وعش الورور، وأسفرت عن إلقاء القبض على كامل أفراد الخلية المتورطة بالتفجير.

وأكد الدالاتي أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، تواصل جهودها للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشدداً على أن عناصر وزارة الداخلية، وجهاز الاستخبارات العامة على أتم الجاهزية لمواجهة كل من يحاول استهداف المواطنين أو زعزعة الاستقرار وعرقلة مسيرة البناء.

وكانت العاصمة دمشق شهدت، في السابع من الشهر الجاري، وقوع تفجيرين إرهابيين بالقرب من ‏وزارة السياحة، أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين، حيث أوضحت ‏وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي رصدت عبوتين ناسفتين خلال ‏عملياتها الميدانية، وباشرت الوحدات المختصة إجراءات تفكيكهما، إلا أنهما ‏انفجرتا أثناء التحضير للعملية.‏

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