الطاقة الذرية تبحث التعاون الطبي الإشعاعي مع المعهد الوطني للسرطان في ماليزيا

بوتراجايا-سانا



زار وفد من هيئة الطاقة الذرية السورية برئاسة الدكتور مضر العكلة رئيس الهيئة، المعهد الوطني للسرطان (IKN) في العاصمة الإدارية الماليزية بوتراجايا، وذلك لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال التطبيقات الطبية الإشعاعية.



وذكرت الهيئة اليوم الجمعة، أن الوفد اطلع خلال الزيارة على آخر التحديثات التقنية والأعمال السريرية والبحثية في أقسام الطب النووي والمعالجة الإشعاعية والتطبيقات الحديثة للمستحضرات الصيدلانية المشعة.



كما بحث الوفد مع القائمين على المعهد سبل تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتدريب التخصصي والبحث المشترك أمام الكوادر الوطنية الشابة ورفع كفاءاتهم.



‏والمعهد الوطني للسرطان (IKN) هو مستشفى تخصصي حكومي تأسس عام 2013 في بوتراجايا، ليكون مركزاً مرجعياً لأبحاث وعلاج الأورام؛ وهو يقدم خدمات طبية متقدمة تشمل العلاج الإشعاعي، والطب النووي، وجراحة الأورام، والرعاية التلطيفية، إلى جانب تجهيزه بأحدث التقنيات التشغيلية ووحدات الطوارئ المخصصة لمرضى السرطان.



يذكر أن وفداً من هيئة الطاقة الذرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحثا يوم الأربعاء الماضي ‏مع الوكالة النووية الماليزية، وعدد من المؤسسات الأكاديمية، سبل تعزيز ‏التعاون العلمي والتقني وتبادل الخبرات، وتوسيع فرص الدراسة الأكاديمية أمام ‏الطلاب السوريين.‏