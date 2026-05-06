وفاة شخص وإصابة 15 بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

توفي شخص، وأصيب 15 آخرون، جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، بوقوع 7 حوادث سير أسفرت عن تسجيل وفاة شخص وإصابة 13، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للإصابات، ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 20 حريقاً في عموم سوريا، منها 8 في المنازل والمحال التجارية والباقي متفرقة.

وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل إصابتين في معمل للبلاستيك بمحافظة حماة، تم تقديم الإسعافات الأولية لهما في المكان، واقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت في الرابع من الشهر الجاري لحوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات أدت إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين.