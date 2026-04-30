هيئة المفقودين: نتابع المعلومات حول وجود مقبرة جماعية في ريف حلب وباشرنا إجراءات التحقق

ريف حلب-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين اليوم الخميس، أنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة، يُدعى أنها توثق وجود مقبرة جماعية في منطقة السفيرة بريف حلب.

وبينت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أنها باشرت فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه المعلومات، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المحلية المعنية، والعمل على الوصول إلى الموقع المشار إليه، بغرض تقييمه ميدانياً واتخاذ التدابير الكفيلة بتأمينه وفق الأصول المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن أي موقع يُشتبه بارتباطه بحالات فقدان أو وجود رفات بشرية يُعد موقعاً ذا حساسية إنسانية وقانونية خاصة، ويقتضي التعامل معه وفق معايير دقيقة تكفل صون كرامة الضحايا، وحماية حقوق ذويهم في معرفة الحقيقة، وضمان الحفاظ على سلامة الأدلة، ومنع أي عبث قد يؤثر على إجراءات التوثيق والتحقق.

كما شددت الهيئة على ضرورة الامتناع التام عن الاقتراب من الموقع أو التدخل فيه أو تداول أي معلومات أو مواد غير موثقة بشأنه، لما لذلك من أثر مباشر على سلامة الإجراءات وحماية حقوق الضحايا وذويهم.

وجددت الهيئة تأكيد التزامها باطلاع الجهات المعنية والرأي العام وذوي المفقودين على أي مستجدات فور التثبت من المعلومات، وبما ينسجم مع مسؤوليتها في إدارة هذا الملف بأقصى درجات المهنية والاحترام الإنساني.

وكان مراسل سانا في حلب أفاد في وقت سابق اليوم، بالعثور على مقبرة جماعية تضم نحو 55 رفاتاً بشرية بينهم نساء وأطفال في قرية مزرعة الراهب بالريف الجنوبي لحلب.