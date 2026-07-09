وزارة الدفاع تواصل أعمال تركيب الجسر الحربي العائم المؤقت في دير الزور

دير الزور-سانا
 
واصلت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع أعمال تركيب الجسر الحربي العائم المؤقت، والذي يربط بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور قرب جسر “السياسية”.
 
وكانت الإدارة باشرت أمس، أعمال تركيب الجسر الحربي ‏المعدني بعد تسوية الموقع، وتجهيز الأساسات من قبل لجنة ‏الاستجابة الطارئة ممثلة بمديرية الخدمات الفنية، تمهيداً لوضعه في الخدمة.
 
وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس الشرع بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان في حزيران الفائت، مشروع بناء وإعادة تأهيل جسر ‏السياسية في المحافظة عبر المؤسسة السورية للبناء والتشييد، بإشراف ‏وزارة النقل ممثلة بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وبمدة تنفيذ تبلغ 12 ‏شهراً‎.

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