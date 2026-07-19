قوات الاحتلال تتوغل في الصمدانية ‏الشرقية وتطلق ‏قذيفتين بمحيط الحميدية ‌‏بريف القنيطرة ‏

القنيطرة-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية دخلت إلى قرية الصمدانية الشرقية، ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وعمدت إلى تفتيش المارة.
كما استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة في بلدة الحميدية بريف القنيطرة بقذيفة هاون وأخرى دخانية المنطقة الواقعة بين بلدة الحميدية ومدينة السلام بريف القنيطرة الشمالي، دون وقوع إصابات.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من ست آليات عسكرية توغلت، مساء أمس السبت، في محيط سد كودنا بريف القنيطرة الأوسط، تزامناً مع تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء المنطقة، قبل أن تنسحب لاحقاً.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.