قوات الاحتلال تتوغل في الصمدانية ‏الشرقية وتطلق ‏قذيفتين بمحيط الحميدية ‌‏بريف القنيطرة ‏

القنيطرة-سانا‌‌‎ ‎

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في ‏قرية ‏الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي‎.‎

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال ‏مؤلفة ‏من خمس آليات عسكرية دخلت إلى قرية ‏الصمدانية ‏الشرقية، ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وعمدت ‏إلى تفتيش ‏المارة‎.‎

كما استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة في بلدة ‏الحميدية ‏بريف القنيطرة بقذيفة هاون وأخرى دخانية ‏المنطقة الواقعة بين بلدة ‏الحميدية ومدينة السلام ‏بريف القنيطرة الشمالي، دون وقوع إصابات‎.‎

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من ست آليات عسكرية ‌‏توغلت، مساء أمس السبت، في محيط سد كودنا ‏بريف ‏القنيطرة الأوسط، تزامناً مع تحليق للطيران ‏المسيّر ‏الإسرائيلي في أجواء المنطقة، قبل أن ‏تنسحب لاحقاً‎.‎

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 ‏من ‏خلال ‌‏توغلاتها في الجنوب ‏السوري، ‏والاعتداء على ‏المواطنين من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال ‏الإسرائيلي ‏من ‏أراضيها، مؤكدةً ‌‏أن جميع الإجراءات ‌‏التي يتخذها ‏باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر ‌‏‌‏قانوني وفقاً ‏للقانون الدولي، ‏كما تدعو ‏المجتمع ‏الدولي إلى الاضطلاع ‌‏‌‏بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل من ‏الجنوب ‌‏السوري.‏