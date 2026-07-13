محكمة الجنايات العسكرية بدمشق تعقد الجلسة الثانية من المحاكمات المتعلقة ‏بأحداث السويداء

IMG 20260713 193223 722 محكمة الجنايات العسكرية بدمشق تعقد الجلسة الثانية من المحاكمات المتعلقة ‏بأحداث السويداء

دمشق-سانا

عقدت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق اليوم الإثنين، الجلسة الثانية من ‏المحاكمات المتعلقة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء العام الماضي‎.‎

IMG 20260713 193224 385 محكمة الجنايات العسكرية بدمشق تعقد الجلسة الثانية من المحاكمات المتعلقة ‏بأحداث السويداء

وأوضح رئيس لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء القاضي حاتم النعسان في ‏تصريح لـ سانا، أن المحاكمة تأتي في إطار استكمال المسار القضائي بحق المتهمين، ‏بحضورهم ووكلائهم، ووفق أحكام القوانين النافذة، وبما يكفل ضمانات المحاكمة ‏العادلة‎.‎

وأكد النعسان أن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة، استناداً إلى نتائج اللجنة وتوصياتها، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة ‏القانون‎.‎

وكانت النيابة العامة العسكرية باشرت في الأول من تموز الجاري بمحاكمة عدد من الأشخاص المتهمين بالتورط في الأحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي، ‏بحضور المتهمين ووكلائهم ووفق الإجراءات المنصوص عليها وفق القوانين ‏النافذة، وضمانات المحاكمة العادلة‎.‎

IMG 20260713 193224 402 محكمة الجنايات العسكرية بدمشق تعقد الجلسة الثانية من المحاكمات المتعلقة ‏بأحداث السويداء
IMG 20260713 193223 946 محكمة الجنايات العسكرية بدمشق تعقد الجلسة الثانية من المحاكمات المتعلقة ‏بأحداث السويداء
IMG 20260713 193224 197 محكمة الجنايات العسكرية بدمشق تعقد الجلسة الثانية من المحاكمات المتعلقة ‏بأحداث السويداء
معرض فني لطلاب معهد التربية الفنية والتطبيقية في درعا في الذكرى الأولى للتحرير
وزارة الطاقة تفتح البوابة الرابعة بمفيض سد الفرات للتعامل مع الارتفاع ‏الكبير للوارد المائي ‏
وزير العدل لوفد من تجار دمشق: لا قرارات نهائية بشأن التمديد الحكمي للإيجار
وزير الإعلام: الدولة مسؤولة عن حماية جميع مواطنيها على كامل الجغرافيا السورية
جولة لمدير عام المؤسسة السورية للبريد على مركز بريد الحميدية في مدينة دير الزور
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك