محكمة الجنايات العسكرية بدمشق تعقد الجلسة الثانية من المحاكمات المتعلقة ‏بأحداث السويداء

دمشق-سانا
عقدت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق اليوم الإثنين، الجلسة الثانية من المحاكمات المتعلقة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء العام الماضي.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء القاضي حاتم النعسان في تصريح لـ سانا، أن المحاكمة تأتي في إطار استكمال المسار القضائي بحق المتهمين، بحضورهم ووكلائهم، ووفق أحكام القوانين النافذة، وبما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد النعسان أن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استناداً إلى نتائج اللجنة وتوصياتها، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وكانت النيابة العامة العسكرية باشرت في الأول من تموز الجاري بمحاكمة عدد من الأشخاص المتهمين بالتورط في الأحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي، بحضور المتهمين ووكلائهم ووفق الإجراءات المنصوص عليها وفق القوانين النافذة، وضمانات المحاكمة العادلة.