محافظ درعا يبحث مع نقابة الاقتصاديين دور الكفاءات في دعم الخطط التنموية والخدمية

درعا-سانا

بحث محافظ درعا أنور طه الزعبي، خلال لقائه اليوم أعضاء فرع نقابة الاقتصاديين في المحافظة، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، مؤكداً أهمية دور الكفاءات الاقتصادية في دعم الخطط الخدمية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وشدد الزعبي على ضرورة تفعيل دور الخبرات الاقتصادية والاستفادة من إمكاناتها في وضع رؤى ومقترحات تسهم في تطوير مختلف القطاعات الخدمية، مشيراً إلى حرص محافظة درعا على دعم المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة وتنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

من جهتهم، عبّر أعضاء فرع النقابة عن استعدادهم للتعاون وتقديم الدراسات والمقترحات التي تسهم في النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي في المحافظة، والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه بعض القطاعات، بما يضمن استثمار الموارد بالشكل الأمثل وتحقيق التنمية المنشودة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة درعا على تعزيز التعاون مع مختلف النقابات المهنية والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، وبهدف توظيف الطاقات والكفاءات الوطنية في رسم خطط التنمية المحلية. وقد شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية الهادفة إلى تحسين البنى التحتية وتطوير الخدمات الأساسية، بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي ويسهم في دفع عجلة التنمية.

