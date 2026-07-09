إخماد حريق في أرض حراجية بمحيط سد تشرين بريف حلب

حلب-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني اليوم الخميس، حريقاً اندلع في أرض حراجية بمحيط سد تشرين في ريف حلب الشرقي، رغم الصعوبات التي واجهت عمليات الإطفاء نتيجة انتشار الألغام ومخلفات الحرب في المنطقة.

وأوضح مدير مركز منبج في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب نور حاج إبراهيم في تصريح لمراسل سانا، أن الفرق تمكنت من إخماد الحريق، مشيراً إلى أن انتشار الألغام ومخلفات الحرب أعاق وصول آليات الإطفاء إلى بعض بؤر النيران، ما صعّب عمليات السيطرة على الحريق.

يذكر أن انتشار الألغام ومخلفات الحرب في عدد من مناطق ريف حلب، تشكل تحدياً كبيراً في عمليات إخماد الحرائق، وتعيق سرعة استجابة فرق الطوارئ والإطفاء.