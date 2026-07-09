‏قطاع الزراعة يترقّب دوراً تشريعياً داعماً من أعضاء مجلس الشعب ‏السوري الجديد

دمشق-سانا

أكد عاملون بالقطاع الزراعي أن تسمية أعضاء مجلس الشعب السوري ‏الجديد، بمن فيهم أعضاء الثلث المكمل، تمثل خطوة مهمة نحو دعم جهود ‏التنمية وإعادة الإعمار، من خلال تطوير وتحديث المنظومة التشريعية بما ‏يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ الأمن الغذائي ‏لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة ودعم مسار التنمية المستدامة.‏

وأكد نقيب المهندسين الزراعيين مصطفى المصطفى، في تصريح لـ سانا ‏اليوم الخميس، أن المأمول من المجلس الجديد أن يكون معبراً عن تطلعات ‏المواطنين واحتياجاتهم، ويضطلع بدور تشريعي ورقابي فاعل من خلال سن ‏قوانين تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وتشجع الاستثمار، وتحفظ حقوق الفلاح، إلى جانب تفعيل دور النقابات وهيئات الرقابة.‏

تحديث القوانين الناظمة للقطاع الزراعي ‏

بدوره، أكد رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد جنن، أهمية تطوير ‏الأنظمة والقوانين بما ينسجم مع الرؤية السورية الجديدة، ويوفر بيئة ‏تشريعية جاذبة للاستثمار، وداعمة للتنمية الزراعية والعمرانية والاقتصادية، ‏مؤكداً أن الأولوية تتمثل في بناء منظومة تشريعية تستجيب لمتطلبات التنمية، ‏وتعزز الاستثمار، وتحقق المصلحة العامة.‏

ورأى مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين، بسام الحسين، أن ‏بعض القوانين الناظمة للقطاع الزراعي والاستثماري بحاجة إلى مراجعة ‏وتطوير لتواكب التطورات الاقتصادية والتقنية، وتزيل العقبات التي تعيق ‏الإنتاج والاستثمار، معرباً عن تفاؤله بأن المجلس الجديد سيضطلع بهذه ‏المهمة.‏

وبين الحسين أن الاتحاد يتطلع إلى إقرار تشريعات تدعم الفلاحين وتحمي ‏حقوقهم، إضافة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالملكية الزراعية، والري، ‏والجمعيات الفلاحية، والتسويق الزراعي، فضلاً عن إقرار موازنات وخطط ‏وبرامج تدعم الأمن الغذائي، وتؤمن مستلزمات الإنتاج الزراعي.‏

وأوضح الحسين أن تحديث التشريعات يشكل عاملاً أساسياً في تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على تنفيذ مشاريع زراعية وتنموية طويلة الأجل، كما يسهم في ضمان تمثيل مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها الفلاحون، عند مناقشة وإقرار القوانين ذات الصلة بمصالحهم وواقعهم المعيشي.

من جانبه، أعرب الفلاح فراس دعبول من ريف دمشق عن أمله بأن يضطلع ‏المجلس الجديد بحل المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي في ‏المحافظة، ولا سيما استنزاف الموارد المائية ما يؤثر على النشاط الزراعي ‏وتراجعه.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الأول من تموز الجاري، المرسوم رقم ‌‏143 لعام 2026، المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد، ‏بمن فيهم الثلث المكمل.‏