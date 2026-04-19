تأهيل ثلاث محطات مياه في ريف دير الزور الشرقي

دير الزور-سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، بالتعاون مع منظمة “يونيسف”، أعمال إعادة تأهيل ثلاث محطات مياه في ريف المحافظة الشرقي.

وأوضح مدير الاستثمار والصيانة في المؤسسة المهندس عبد المنعم العبد الله في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأحد، أن المحطات التي تم الانتهاء من إعادة تأهيلها هي محطات المياه في كل من أبو حردوب، والجرذي الشرقي، ودرنج.

وأضاف: إن الأعمال شملت استبدال المضخات الخامية وتأهيل فلاتر التصفية وتركيب مضخات حقن الكلور، إضافة إلى تركيب منظومات طاقة شمسية لتشغيل المحطة أثناء الفترة الصباحية، وتنفيذ عدد من الأعمال الإنشائية لتحسين مظهر المحطة ودعم بنيتها الأساسية.

يذكر أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المؤسسة العامة لمياه الشرب لإعادة تأهيل المحطات المتضررة وتزويد المحطات بمستلزماتها بما يضمن وصول المياه للمواطنين.

مدير عام هيئة البحوث الزراعية يبحث مع “الفاو” سبل تعزيز التعاون العلمي المشترك
مبادرة كشفية في دمشق تجسد قيم العيش المشترك في رمضان
السورية للبريد: التوسّع بالمكاتب المتنقلة لإيصال الخدمات إلى المناطق البعيدة
السورية للاتصالات تعلن عن توفّر بوّابات إنترنت في ريف دمشق
جبل الأكراد باللاذقية يستعيد نشاطه الزراعي مع عودة الأهالي للقرى المحررة
