اتحاد الطلبة في طرطوس يطلق فعاليات أسبوع التحرير بعنوان “تحرير وتجديد”

طرطوس-سانا

انطلقت اليوم في طرطوس فعاليات أسبوع التحرير تحت عنوان “تحرير وتجديد” التي يقيمها اتحاد طلبة طرطوس في خطوة تهدف إلى إبراز دور الشباب في التعبير عن الانتصار الوطني، إضافة لإعادة تجديد آليات العمل داخل الاتحاد، وذلك في المركز الثقافي بطرطوس.

وقال نائب رئيس جامعة طرطوس لشؤون الطلاب، ياسر المحمد في تصريح لمراسلة سانا: إن “مشاركة الجامعة في هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة إحياءً لذكرى التحرير والنصر”، وأكد أن جامعة طرطوس تقدم كامل الدعم والمساندة لاتحاد الطلبة وللهيئات الطلابية في الكليات، لتمكينهم من تنفيذ أنشطتهم وتحقيق التقدم المنشود على المستويين العلمي والثقافي داخل الجامعة.

ومن جانبه أوضح رئيس اتحاد الطلبة في جامعة طرطوس مهدي علي أن الفعالية تمتد على مدى ثلاثة أيام، تحت عنوان “تحرير وتجديد” لأن التحرير منح الأرضية التي انطلق منها الشباب، أما التجديد فهو يتركز على تغيير أليات العمل شكلاً ومضموناً، بعيداً عن النماذج المؤسسية التقليدية السابقة.

وأضاف: يتم الإعداد لإطلاق أول موقع إلكتروني خاص بأتمتة عمل الاتحاد والذي يشكل بوابة رقمية متكاملة تهدف إلى دمج جميع العمليات المتعلقة بالطالب ضمن منصة واحدة، بدءاً من تقديم الشكاوى وصولاً إلى مختلف الخدمات الجامعية.

بدوره أكد مسؤول العلاقات العامة في الاتحاد أحمد أحمد، أن فعالية اليوم تهدف إلى التعريف بإنجازات وجهود الاتحاد خلال الفترة السابقة، كما تضمنت عروضاً لفرق موسيقية ومسرحية طلابية بدعم وإشراف من كوادر أكاديمية وفنية متخصصة.

وقال أحمد: إن “الرسالة الأساسية من هذه الفعالية هي إشراك الشباب وتفعيل دورهم الحقيقي، ومنحهم المساحة التي يستحقونها للتعبير عن مواهبهم وقدراتهم في كل المجالات”، وأكد حرص الاتحاد الدائم على تشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة والمستمرة والسعي إلى تقديم أعمال مميزة تعكس طاقاتهم وإبداعهم.

وشاركت نارة منصور،طالبة في كلية الهندسة المعمارية بـ 10 لوحات فنية تنتمي إلى مدارس وأساليب ومواضيع مختلفة، حرصت من خلالها على تقديم رؤى فنية متنوّعة تعبّر عن اللحظات الوطنية.

قيما قالت ألين آصف العيسى، طالبة في كلية طب الأسنان إن مشاركتها في معرض أسبوع النصر، الذي أُقيم بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا تعبّر عن جزء مهم من مشاعرها ورؤيتها الفنية بالقضايا الوطنية.

وتشهد مختلف المحافظات السورية فعاليات رسمية وشعبية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، تأكيداً على وحدة الصف والإرادة الوطنية لبناء سوريا جديدة خالية من الفساد والظلم.