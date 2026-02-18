وفد رسمي يتفقد أضرار الفيضانات في سهل عكار بريف طرطوس

طرطوس-سانا

أجرى وفد رسمي مشترك من محافظة طرطوس ومديرية الزراعة، وممثلون عن عدد من المنظمات الدولية، جولة ميدانية في سهل عكار، بريف طرطوس بهدف الاطلاع على الأضرار التي خلفتها الفيضانات والأمطار الغزيرة في القطاعين الزراعي والخدمي وتقييمها وكيفية تعويض المزارعين.

وفي تصريح لمراسل سانا، بيّن مدير زراعة طرطوس محمد أحمد أن هذه الجولة تعكس نجاح جهود مديرية الزراعة، من خلال الحضور والمتابعة لعمل الوحدات الإرشادية ولجان الحصر في إيصال حجم الضرر والمعاناة التي تعرض لها ويتعرض لها المزارعون على امتداد المحافظة إلى كل الجهات المهتمة بالشأن الزراعي والإنساني، ومنها المنظمات الدولية والجهات غير الحكومية.

وأوضح أحمد أن الأضرار طالت المحاصيل الزراعية لنحو 1500 مزارع، وتنوعت هذه المحاصيل بين الزراعات المكشوفة والمحمية، لافتاً إلى أن الوفد سيعمل على تقييم الأضرار وتحديد إمكانية ونوع المساعدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المانحة ومديرية التعاون الدولي.

وبين أحمد أنه تم تقديم إحاطة شاملة للمنظمات عن حجم ونوع الأضرار وما ألحقته من خسائر ومعاناة بالمزارعين، وأهمية تقديم الدعم العيني والنقدي لهم لضمان استمرار العمل الزراعي، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي للمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الزراعي من آليات ومحروقات وغيرها، لتنفيذ الأعمال التي تساعد على تصريف المياه ودرء أخطار الفيضانات إلى أقصى حد ممكن.

يذكر أن محافظة طرطوس شهدت في الرابع عشر من الشهر الماضي أمطاراً غزيرة رافقتها تيارات هوائية شديدة، تسببت بأضرار جسيمة في زراعات البيوت المحمية وغمرت مساحات كبيرة في سهل عكار.