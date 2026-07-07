الصحة: قتيل و36 مصاباً الحصيلة النهائية لتفجيري دمشق

WSS0529 scaled 1 الصحة: قتيل و36 مصاباً الحصيلة النهائية لتفجيري دمشق

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا اليوم ‏الثلاثاء بالقرب من مبنى وزارة السياحة في دمشق بلغت قتيلاً و36 مصاباً.

وأوضح المكتب الصحفي في الوزارة، في تصريح لـ سانا، أن 31 من ‏المصابين كانت إصاباتهم طفيفة، وغادروا المشافي بعد تلقي العلاج، فيما لا ‏تزال خمس حالات أخرى مستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة.

وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت، في وقت سابق اليوم، رصد عبوتين ‏ناسفتين خلال تنفيذ عمليات ميدانية، مشيرة إلى أن الوحدات المختصة ‏باشرت الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التحضير لعملية ‏التفكيك.

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