الصحة: قتيل و36 مصاباً الحصيلة النهائية لتفجيري دمشق

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا اليوم ‏الثلاثاء بالقرب من مبنى وزارة السياحة في دمشق بلغت قتيلاً و36 مصاباً.

وأوضح المكتب الصحفي في الوزارة، في تصريح لـ سانا، أن 31 من ‏المصابين كانت إصاباتهم طفيفة، وغادروا المشافي بعد تلقي العلاج، فيما لا ‏تزال خمس حالات أخرى مستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة.

وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت، في وقت سابق اليوم، رصد عبوتين ‏ناسفتين خلال تنفيذ عمليات ميدانية، مشيرة إلى أن الوحدات المختصة ‏باشرت الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التحضير لعملية ‏التفكيك.