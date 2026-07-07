الصحة: قتيل و36 مصاباً الحصيلة النهائية لتفجيري دمشق

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا اليوم الثلاثاء بالقرب من مبنى وزارة السياحة في دمشق بلغت قتيلاً و36 مصاباً.
وأوضح المكتب الصحفي في الوزارة، في تصريح لـ سانا، أن 31 من المصابين كانت إصاباتهم طفيفة، وغادروا المشافي بعد تلقي العلاج، فيما لا تزال خمس حالات أخرى مستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة.
وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت، في وقت سابق اليوم، رصد عبوتين ناسفتين خلال تنفيذ عمليات ميدانية، مشيرة إلى أن الوحدات المختصة باشرت الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التحضير لعملية التفكيك.