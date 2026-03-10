الداخلية: القبض على 15 عنصراً من ميليشيا الدفاع الوطني باللاذقية بعد التحقيق في مجزرة قشبة

وزارة الداخلية Copy 4 860x573 1 الداخلية: القبض على 15 عنصراً من ميليشيا الدفاع الوطني باللاذقية بعد التحقيق في مجزرة قشبة

دمشق- سانا

أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على 15 عنصراً من ميليشيا الدفاع الوطني في اللاذقية، ثبت تورطهم في مجزرة قشبة التي وقعت عام 2013، وذلك بعد التحقيق فيها، مشيرة إلى أنه بناءً على جهود دقيقة ومتابعة أمنية حثيثة، تمكنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية من إنهاء ملف تلك المجزرة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية لـ سانا اليوم الثلاثاء: إن التحقيق كشف أن المجزرة نُفذت بأوامر من سهيل الحسن وهلال الأسد، وراح ضحيتها عشرات المدنيين.

يذكر أنه في الثامن من آب عام 2013، تعرضت قرية قشبة بريف اللاذقية لهجوم مسلح من قبل مجموعات ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام البائد، حيث جرى قتل المدنيين بطرق مروعة وراح ضحيته 33 شخصاً من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

