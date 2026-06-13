جلسة توعية بالقنيطرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

القنيطرة-سانا
نظّمت جمعية البراعم لرعاية الطفولة في محافظة القنيطرة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم السبت، جلسة توعية في بلدة نبع الصخر بريف المحافظة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.
وتناولت الجلسة التي استهدفت أطفالاً وأولياء أمور وأفراداً من المجتمع المحلي في البلدة أسباب عمالة الأطفال ومخاطرها على التعليم والصحة والنمو السليم، وأهمية حماية الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية، وتعزيز دور الأسرة والمجتمع في الحد من هذه الظاهرة.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضحت نهلى حميدي، عاملة حالة وحماية طفل في جمعية براعم الطفولة، أن النشاط نُفذ بمشاركة الأطفال ومقدمي الرعاية، بهدف التوعية بأسباب عمالة الأطفال وآثارها السلبية على حياتهم ومستقبلهم، وتعزيز دور الأسرة والمجتمع في حمايتهم وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية والحماية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم وتطورهم.
ويصادف اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في الـ12من شهر حزيران من كل عام، وهو يوم اعتمدته منظمة العمل الدولية منذ عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها.