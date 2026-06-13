جلسة توعية بالقنيطرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

القنيطرة-سانا‌‎ ‎

نظّمت جمعية البراعم لرعاية الطفولة في محافظة القنيطرة، بالتعاون ‏مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم السبت، ‏جلسة توعية في بلدة نبع الصخر بريف المحافظة، بمناسبة اليوم ‏العالمي لمكافحة عمل الأطفال‎.‎

٢٠٢٦٠٦١٣ ١١٤٥٠٥ جلسة توعية بالقنيطرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

وتناولت الجلسة التي استهدفت أطفالاً وأولياء أمور وأفراداً من ‏المجتمع المحلي في البلدة أسباب عمالة الأطفال ومخاطرها على ‏التعليم والصحة والنمو السليم، وأهمية حماية الأطفال وضمان ‏حقوقهم الأساسية، وتعزيز دور الأسرة والمجتمع في الحد من هذه ‏الظاهرة‎.‎

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضحت نهلى حميدي، عاملة حالة ‏وحماية طفل في جمعية براعم الطفولة، أن النشاط نُفذ بمشاركة ‏الأطفال ومقدمي الرعاية، بهدف التوعية بأسباب عمالة الأطفال ‏وآثارها السلبية على حياتهم ومستقبلهم، وتعزيز دور الأسرة ‏والمجتمع في حمايتهم وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية في ‏التعليم والرعاية والحماية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة ‏لنموهم وتطورهم‎.‎

ويصادف اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في الـ12من شهر ‏حزيران من كل عام، وهو يوم ‏اعتمدته منظمة العمل الدولية منذ ‏عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة تشغيل ‌‏الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها.

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٢٠٢٦٠٦١٣ ١٢١٠١٣ scaled جلسة توعية بالقنيطرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
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