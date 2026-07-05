الطاقة الذرية تتابع تنفيذ المشاريع المشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دمشق-سانا
بحث المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة، اليوم الأحد، مع نظراء مشاريع التعاون التقني، سير تنفيذ المشاريع القائمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ضمن دورة برنامج التعاون التقني الحالية 2026-2027.
وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الهيئة بدمشق تضمن استعراضاً شاملاً للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع المشتركة، ومناقشة الأجندة الزمنية والأنشطة المقرر إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.
كما جرى خلال الاجتماع تحديد أبرز التحديات اللوجستية والفنية التي تواجه خطط التنفيذ، وبحث الحلول والآليات المناسبة لرفع كفاءة الأداء، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، إلى جانب تقييم الدروس المستفادة من مراحل العمل السابقة.
وتتوزع المشاريع على عدد من القطاعات الحيوية والمجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الوقاية الإشعاعية، والرعاية الصحية، والتنمية الزراعية، وتخطيط الطاقة، إضافةً إلى التطبيقات الصناعية.
وتأتي هذه الجهود في إطار دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز الاستخدامات السلمية والآمنة للتكنولوجيا النووية في الجمهورية العربية السورية، بالتعاون والتنسيق المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.