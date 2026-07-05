الطاقة الذرية تتابع تنفيذ المشاريع المشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دمشق-سانا

بحث المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة، اليوم الأحد، مع نظراء مشاريع التعاون التقني، سير تنفيذ ‏المشاريع القائمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ضمن دورة برنامج التعاون التقني الحالية 2026-2027.‏

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الهيئة بدمشق تضمن استعراضاً شاملاً للتقدم ‏المحرز في تنفيذ المشاريع المشتركة، ومناقشة الأجندة الزمنية والأنشطة المقرر إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.‏

كما جرى خلال الاجتماع تحديد أبرز التحديات اللوجستية والفنية التي تواجه خطط التنفيذ، وبحث الحلول والآليات المناسبة ‏لرفع كفاءة الأداء، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، إلى جانب تقييم الدروس المستفادة من مراحل العمل السابقة.‏

وتتوزع المشاريع على عدد من القطاعات الحيوية والمجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الوقاية الإشعاعية، والرعاية ‏الصحية، والتنمية الزراعية، وتخطيط الطاقة، إضافةً إلى التطبيقات الصناعية.‏

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز الاستخدامات السلمية والآمنة للتكنولوجيا النووية في ‏الجمهورية العربية السورية، بالتعاون والتنسيق المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.‏